Gemist? Nieuwe Kerk in Delft de hoogste van het land en tienduizenden euro’s verdampen voor Amare

Denk maakt nieuwe lijsttrekker bekend voor Haagse afdeling

Nur Icar is de nieuwe lijsttrekker van Denk Den Haag, zo maakte het landelijk bestuur bekend. Pikant, want binnen de partij is een rel gaande tussen datzelfde partijbestuur en de vorige beoogde lijsttrekker, Abdoel Haryouli.

Tienduizenden euro’s verdampen voor Amare

Konden de Hagenaars eindelijk eens met eigen ogen zien of hun cultuurtempel Amare de bouwkosten van ruim 223 miljoen euro echt waard was, gooit corona weer roet in het eten. Het openingsweekend gaat dit weekeinde alleen in afgeslankte vorm door. En geheel in stijl kost ook dit fiasco veel geld. Tienduizenden euro’s op z’n minst.

Nieuwe Kerk is met 1,75 meter de hoogste van het land

Een nóg grotere glimmende windwijzer? Of een reusachtige Delfts blauwe giraffe? Een gigantische gouden middelvinger? Misschien dan toch een kolossale kaars? De Nieuwe Kerk in Delft heeft nu de metershoge windvaan tijdelijk van de Dom is gehaald de hoogste kerktoren van Nederland. ,,Als we er een UMTS-mast op zetten, dan kunnen we er iets permanent van maken.”

Weerstand tegen bouw van meer sociale huurwoningen in Westland

Westland moet volgens de nieuwe regionale woningmarktafspraken ‘veel te veel sociale huurwoningen bouwen’ de komende jaren en daarom moet de gemeente het tussenakkoord daarvoor niet ondertekenen. ,,Veertig procent van de woningen gaat nu al naar Hagenaars.”

Bij deze zwemclub duurt het vijf jaar voor je kind een diploma heeft

Veel ouders hikken al tegen één jaar aan, maar bij de stichting Startblok kan het zo maar gebeuren dat je kind járen op zwemles zit voor dat ene diploma. De ouders? Die zijn er maar wat blij mee.

Haagse uitzendbureaus sjoemelen met valse ID-bewijzen

Zeven Haagse uitzendbureaus sjoemelen waarschijnlijk met valse identiteitsdocumenten van zo’n 250 niet-Europese arbeidskrachten, die illegaal in Nederland werkzaam zijn.

Afschuw over tuttig plan Spuiplein

Het Spuiplein, bij het stadhuis van Den Haag moet een relaxte ontmoetingsplek worden met veel bomen, veel struiken en ruime waterpartijen. Maar de plannen zijn volgens critici zo tuttig en provinciaals dat je alleen nog aan spruitjes en Meppel kan denken.

Twee jaar cel voor ‘vuurwerkaanslag’ en gestolen politiekleding

De 19-jarige Zoetermeerder O.T. is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel, voor een ‘vuurwerkaanslag’ in de Hekelingenstraat in zijn woonplaats januari dit jaar. Ook probeerde hij gestolen politiekleding te kopen, had hij ingebroken en bedreigde hij familie. Van de straf is een half jaar voorwaardelijk. Verder moet hij verplichte behandelingen en begeleiding ondergaan.

Leo (63) loopt vijf marathons binnen een maand

Een snelheidsduivel is hij bepaald niet. Bij marathons eindigt Leo Boekestijn doorgaans anoniem in de middenmoot. De Westlander is echter een diesel die tot bijzondere prestaties in staat is. Ongelofelijk maar waar: onlangs liep hij vijf officiële marathons binnen één maand. ,,Het ontstond spontaan.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.