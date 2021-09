Gemist? Nieuwe poging voor islamitische school en architect waakt voor sloop voormalig ministerie

Nieuwe poging voor islamitische middelbare school

Moslims in Den Haag zijn een actie gestart voor een nieuwe islamitische middelbare school in de hofstad. Het Rotterdamse Avicenna College kreeg vorig jaar al toestemming om hier een onderwijsinstelling te openen, maar lijkt daar geen haast mee te maken. Het Aida College gaat daarom nu een nieuwe aanvraag indienen.

Architect waakt voor sloop voormalig ministerie SoZa

Je zou gek zijn als je het voormalig ministerie van Sociale Zaken niet verbouwt tot woningen. Dat vindt Herman Hertzberger, architect van het iconische gebouw. Het is nog altijd de vraag of het wordt verbouwd of gesloopt. Dat bespreekt de gemeenteraad vanavond. ,,Als ze het afbreken, ga ik ervoor liggen.”

Björn Lugthart aan de bak als burgemeester

Een select gezelschap van intimi wist ervan, voor alle anderen was de benoeming van Björn Lugthart (41) als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp maandagavond een grote verrassing. ,,Ik krijg hartverwarmende reacties vanuit Rijswijk, mensen vinden het jammer dat ik ga.”

Brand in Spouwmuur in de Bogotástraat

In de Haagse Bogotástraat is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een spouwmuur. Tien woningen werden ontruimd.

‘95 procent van de inwoners gevaccineerd zou mooi zijn’

Zoetermeerders kunnen vanaf komende woensdag een coronavaccinatie in het Stadhuis-Forum krijgen. Vier weken lang is daar op woensdag een pop-up-priklocatie.

Statushouders door verhuurder geweerd uit lift

Statushouders die gehuisvest zijn in SoZa, het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, klagen dat ze slecht worden behandeld door de verhuurder van het gebouw. Ze mogen bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de lift in het zes verdieping hoge complex. Ook worden hun kamers geregeld onaangekondigd, ook ’s nachts, doorzocht. ,,We schrikken ons elke keer dood.’’

Bestuurder laat auto met hond erin achter na aanrijding

Op de Laan van Wateringse Veld heeft vanmiddag een aanrijding tussen een auto en een tram plaatsgevonden. De automobilist ging er snel vandoor en liet daarbij de auto achter, inclusief een hond die op de achterbank zat.

Zoetermeerse tieners zetten zich in voor het klimaat

Ze zijn pas zeventien, maar ze maken zich nú al grote zorgen over het klimaat. Toch klinkt het drietal verrassend positief: ,,Als we er nu genoeg aan doen, bespaart ons dat later heel veel moeite.”

‘Hagenaars mogen best wat trotser zijn’

Tussen de vele nieuwsgierige bezoekers wandelt soms een autoriteit Amare binnen. Contrabassist Peter Stotijn (72) is telg van de beroemdste concertfamilie van Nederland. Zijn vader speelde bij het Residentie Orkest, net als diverse ooms en tantes. Zijn dochter Christianne is internationaal beroemd als mezzosopraan, zijn jongste zoon Rick geldt als een van de beste contrabassisten ter wereld.

