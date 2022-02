Gemist? Nieuwe wijk is al jaren een bouwput en Delftse Joden boos om verzoek pro-Palestinaclub aan TU

Delftse Joden boos om verzoek pro-Palestinaclub aan TU

De TU Delft moet alle informatie over contact met Joodse organisaties openbaar maken, vindt de pro-Palestijnse organisatie The Rights Forum. Dat is tegen het zere been van Delftse Joden. ,,Dit komt wel heel dicht bij het plakken van gele sterren.”

Help! Er razen weer twee stormen op ons af

Strandtenteigenaren en ondernemers in Scheveningen en Kijkduin zijn met man en macht bezig zich te beschermen tegen de twee stormen en springtij die eind deze week op ons afkomen. Terwijl de schade van storm Corrie nog niet is hersteld.

Saif kijkt in loop van pistool, tegelijkertijd is eerdere overval op zijn zaak op tv

Saif Al Haydar kreeg dinsdagavond een geladen vuurwapen in zijn gezicht gedrukt, maar ging zijn overvallers direct te lijf. Bijna tegelijkertijd werden in opsporingsprogramma’s beelden getoond van een eerdere overval op zijn avondwinkel Mix in Den Haag, afgelopen oktober. ,,Ik denk dat het dezelfde daders zijn.”

Waarom schelden ze in Den Haag zo goffedomme veel?

Hagenezen zijn niet vies van af en toe een scheldwoordje, en ook de nodige ziektes passeren de revue. Vooral Haagse mannen kunnen er wat van, zo blijkt uit recent onderzoek van taalkundige Ingrid Tieken-Boon van Ostade (67). Zijn we echt zo grof?

Deze nieuwe wijk is al jaren een bouwput

Al zeker vijf keer werd een stoep kapotgereden door vrachtwagens en tractoren en op de wegen rond de basisschool is het een chaos tijdens haal- en breng-uren. De bouwwerkzaamheden in de nieuwbouwwijk zijn in volle gang, maar komen de veiligheid en het woonplezier van de bewoners niet altijd ten goede.

Chuchu stierf en gewapende drillrapper Tyrece verdween

Hij schoot met een vuurwapen op een afgeladen Haagse Pier, was 1,5 jaar voortvluchtig en livestreamde hoe hij zich uiteindelijk tóch aangaf bij de politie. Justitie verdenkt Tyrece B. (21) ook van opruiing tot een confrontatie, waarbij Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) werd doodgestoken.

Barman Silvano opgepakt na hoogoplopend conflict over mondkapje

Café-eigenaar Silvano Bellai is tegen wil en dank een hit op internet. Op een filmpje, dat inmiddels al 150.000 keer is bekeken, is te zien dat hij voor een vol terras wordt afgevoerd door de politie. Aanleiding was een conflict met boa’s, omdat Silvano en zijn personeel geen mondkapjes droegen. De ondernemer is ontstemd, maar de gemeente staat achter de actie: ‘Hij raakte de boa ongevraagd aan’.

Na meer de 50 jaar dreigt de enige schietclub van Zoetermeer te verdwijnen

Knallen op een schietbaan? Veel Zoetermeerders weten het niet, maar dat kan ook in eigen stad. Al sinds 1969 zelfs, maar binnenkort misschien niet meer. De enige schietvereniging van Zoetermeer dreigt binnenkort te verdwijnen.

DWO-speler komt na keiharde tackle goed weg met twee duels schorsing

Tijdens de inhaalwedstrijd in Den Haag tussen derdeklassers DUNO en DWO (0-2) ging het er afgelopen weekend bij vlagen snoeihard aan toe.