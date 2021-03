Gemist? Noodbevel voor het Malieveld door demonstratie en hulp voor wie z'n huisdier kwijt is

Politie beëindigt met charges ‘te drukke’ demo’s op Malieveld, rust keert langzaam terug

De politie heeft vandaag met enkele charges een einde gemaakt aan twee demonstraties op het Malieveld. Er mochten maximaal 200 mensen aanwezig zijn op het grote veld vlakbij het Centraal Station maar dat werden er vanmiddag al snel veel te veel. Een grote groep mensen weigerde te vertrekken. Het waterkanon moest eraan te pas komen om de rust te laten terugkeren.

Ben je je huisdier kwijt? Team Arie helpt je: ‘We hebben zelfs een keer een geit moeten opsporen’

Ben je je hond, kat, konijn of geit kwijt? Team Arie vindt hem terug. Hans en Jolanda springen zelfs midden in de nacht hun bed uit bij een melding. ,,Hoe sneller je op zoek gaat, hoe groter de kans dat je het beestje vindt.”

Het stemgedrag van deze Zoetermeerse wijk is representatief voor heel Nederland

Wat er zo speciaal is aan De Leyens in Zoetermeer? Het is bijzonder, omdat het qua stemgedrag zo gemiddeld is. Het is gezien de Tweede Kamerverkiezingen van vier jaar geleden bijna representatief voor heel Nederland.

Haagse pedohunters confronteren vermeende kindermisbruikers: ‘Hij heeft veel te verliezen als zijn kop op internet komt’

,,Waarom wil jij met kleine meisjes afspreken?” De vermeende kindermisbruiker kijkt verschrikt op. Voor hem een gemaskerde man, een ‘pedohunter’, die hem ook fysiek aanpakt. ,,Je hebt met mij gepraat, vriend.” Die confrontaties verschijnen steeds vaker op internet. En gaan vaak volgens een vast patroon.

Amy ontwerpt ‘doe’-kalender voor eenzame ouderen: ‘Elke dag een nieuwe opdracht’

De Delftse Amy Koreneef (19) richtte in coronatijd met vier medestudenten het bedrijfje ‘Plezier met Piet’ op. Met een recent uitgebrachte ‘doe’-kalender, gaan zij eenzame ouderen helpen. We spraken haar voor de rubriek Golfbrekers.

Omdat Julians moeder slecht sliep is er nu voor iedereen een middel om goed te slapen: ‘Veilig gevoel’

Ongeveer een kwart van Nederland slaapt slecht. Soms dankzij een snurkende partner, maar vaak door gepieker of stress. Veel mensen zien in medicatie de oplossing. Maar een veel gezonder alternatief is de Somnox slaaprobot, die door de ademhaling van de gebruiker te verlagen in slaap vallen een stuk makkelijker maakt. Wij gingen langs voor de rubriek Technische Dienst.

Cabaretière Kiki Schippers brengt serenades op de stoep in Zoetermeer: ‘Mijn hart brak’

,,Er zit zelfs een gevulde minibar in. Ik haal de laatste niet.” Cabaretière Kiki Schippers trapte geheel in stijl haar minitour in roze limousine door Zoetermeer af, waarbij zij acht inwoners een serenade bracht.

