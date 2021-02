Gemist? Noodkreet om natuurijs te redden en wat denk jij van de Haagse mat?

Grondig onderzoek naar Haagse miljoenenflop

Den Haag laat een grondig en onafhankelijk onderzoek doen naar de teloorgang van de peperdure Energie Academie. Het stadsbestuur wil onder meer weten of er wellicht fraude is gepleegd bij het banenproject dat honderden jongeren in Den Haag aan werk moest helpen, maar failliet is verklaard.

Vaarverbod in Midden-Delfland om ijsgroei te stimuleren

Volgens IJsclub Vlietland dreigde zich een ramp te voltrekken in Schipluiden. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de kadewerkzaamheden hervatten, maar dat zou ten koste gaan van de ijsvorming op het water. Na een noodkreet van burgemeester Rodenburg is nu een vaarverbod ingesteld.

Zoetermeer zet zich schrap voor ‘grijze tsunami’

Zoetermeer vergrijst zó snel dat de zorg er straks compleet vastloopt. Het LangeLand Ziekenhuis, huisartsen, ggz, thuiszorg, gemeente en verzekeraars komen met een ‘Deltaplan’ om die grijze golf op te vangen.

Strafeis

Tegen twee mannen zijn vandaag in hoger beroep celstraffen tot twaalf jaar geëist voor betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Zij werd in haar gezicht en hoofd gestoken en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

Jongerenwerk strijdt tegen messen

In Delft neemt het aantal incidenten met minderjarigen met messen op zak toe. Politici vragen om een speciale aanpak, maar die is er feitelijk al. ,,Op straat en op school doen we veel aan preventie en weerbaarheid. Die aanpak werpt ook vruchten af.”

Van kas naar kamer

Bekendstaan als de dochter van. Het blijft een dingetje voor Jantine Zwinkels. ,,Ik ben natuurlijk heel trots op wat mijn moeder heeft gedaan, maar zo zou ik me niet willen profileren. Ik ben meer dan dat”, zegt ze stellig.

Rijswijkse Julio Iglesias mag meedoen met de grote jongens in Amerika

Bij Got Talent España mocht hij al even proeven aan de internationale muziekwereld, maar nu gaat onze eigen Julio Iglesias, ofwel William Janz uit Rijswijk, meedoen met de grote jongens ver weg van ons continent. Hij gaat namelijk de bühne op bij America’s Got Talent.

‘Haagse mat staat voor kracht, moed en onafhankelijkheid’

Kort van voren, lang van achteren. De Haagse mat staat voor vrijheid en onafhankelijkheid. Haags erfgoed, vinden de mannen die een atlas maakten over de Haagse coupe: de Matlas.

‘Moet iets doen voor kinderen met kanker’

André de Knegt traint zich de blaren op de handen voor een bijzondere actie. Hij is van plan in z’n rolstoel een halve marathon te rijden. Diep geraakt door een 6-jarig meisje met kanker dat hij zag in het SBS-televisieprogramma Uit Het Leven Gegrepen wil hij iets doen voor KiKa.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.