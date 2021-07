Gemist? Noodweer teistert bewoners van Vestia-huizen en hogere energiekosten door vele Tesla's

Containers vol cocaïne

De Haagse regio lijkt een steeds populairdere eindbestemming voor grote hoeveelheden harddrugs. Op papier dan, want de voor Den Haag en Westland bestemde containers met legale vracht en daartussen verstopte drugs worden vaak al in de Rotterdamse haven leeggehaald.

Meisje gestoken op schoolplein in Delft

Een minderjarig meisje is vanmiddag door een nog onbekende jongen gestoken bij een schoolplein aan de Van Rijslaan in Delft. Het slachtoffer is hierbij lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden van het schoolplein kijken ontzet naar wat er allemaal is gebeurd en nog gaande is.

Hogere energiekosten door duurzame maatregelen

De vele Tesla’s in onze steden, zonnepanelen, windmolens en andere duurzame maatregelen leiden vrijwel zeker tot hogere tarieven voor klanten van netbeheerder Stedin. Om aan de toenemende energievraag van consumenten en bedrijven te kunnen voldoen, moet er namelijk voor honderden miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in onder meer kabels en verdeelstations.

Haagse bestuursleden Bij1 stappen op

Het voltallige bestuur van Bij1 Den Haag stapt op. De leden vinden dat ze worden belemmerd en tegengewerkt en spreken van een ‘giftige interne cultuur’ bij de landelijke organisatie.

Schone stranden

Vandaag maakt organisatie Nederland Schoon bekend welke gemeente het Schoonste Strand van Nederland heeft. ‘s-Gravenzander Aad de Bloois heeft met zijn team de afgelopen maanden 94 strandopgangen gecontroleerd. ,,Ik doe expres de Westlandse stranden niet zelf.”

‘Levensgevaarlijk zebrapad’ wordt verplaatst

Het gevreesde zebrapad aan de Edelsteensingel wordt verplaatst. Nadat omwonenden klaagden, greep de gemeente meteen in.

Noodweer teistert bewoners van Vestia-huizen

Ze leven tussen hoop en vrees en doen de afgelopen dagen geen oog dicht. Delftenaren in Vestia-flats in het Rode Dorp en in de Amalia van Solmslaan houden het weerbericht met ingehouden adem in de gaten. Want wanneer dikke donkere wolken over Delft trekken, is de kans groot dat hun huis weer onder water komt te staan. ,,Het komt met bakken uit m’n plafond, maar Vestia doet niks.”

Wagenaar na Schots avontuur terug in Scheveningen

Bjorn Wagenaar is terug bij Scheveningen. Na een avontuur van twee jaar in de Schotse vijfde divisie bij Brora Rangers dreef corona hem terug naar zijn voormalige club, waar hij lang niet altijd het volste vertrouwen genoot.

Anderstalige kinderboeken in Zoetermeer

Kinderboeken in het Somalisch, Arabisch of Koerdisch? In Zoetermeer wel. Een groepje vrijwilligers vertaalt ze en spreekt ze in als audioboek, voor iedereen in Nederland.

