Gemist? Oliebollen met 'gekke smaakjes' steeds populairder en befaamd filmhuis gaat na jaar weer open

‘Haagse Harry’ Rinus gewurgd, geschopt en met ijzeren staaf geslagen

Haagse Rinus (56), de zwervende Hagenaar die afgelopen september levenloos werd gevonden tegenover HMC Westeinde, is gewurgd. Ook is hij geschopt en met een ijzeren staaf geslagen, waardoor hij breuken in zijn ribben en gezicht opliep.

Traditionele oliebol saai? Probeer eens een bol met Nutella, kersen, kaas of tompouceroom

Geen zin in een traditionele oliebol met krenten dit jaar? Je bent niet de enige. Verkopers merken dat de vraag naar bollen met ‘gekke smaakjes’ toeneemt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een chocolade-, kersen- of tompoucebol?

Martijn Balster schrikt van nóg slechtere cijfers Zuidwest: ‘Bewoners snakken naar verlichting’

De Haagse wethouder Martijn Balster is zich rot geschrokken van de nieuwste cijfers over de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest. De veiligheid en het veiligheidsgevoel zijn, ondanks inspanningen van de gemeente, sterk achteruit gegaan. De cijfers bevestigen volgens Balster dat dit deel van de stad verder afglijdt.

OM eist 8 maanden tegen man die tijdens voetbalduel een vriend met een mes zou hebben aangevallen

Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen Ashwin J. omdat hij tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-Turkije op 24 maart van dit jaar een vroegere vriend, met wie hij juist weer vrede wilde sluiten, in een woning aan de Koningsstraat in Den Haag te lijf zou zijn gegaan met een mes.

Befaamd filmhuis gaat na een jaar weer helemaal open: ‘Twee keer slecht nieuws gehad’

Het liep allesbehalve soepel voor Filmhuis Den Haag het afgelopen jaar. Na een flinke verbouwing en een sluiting door corona is het befaamde filmhuis aan het Spui voor het eerst sinds december vorig jaar per aanstaande zaterdag weer helemaal in bedrijf en trapt af met het ROOTS Film Festival. ,,We zijn maar al te blij dat we er weer helemaal kunnen zijn voor iedereen in Den Haag”, zegt zakelijk directeur Josien Buijs.

Zo ziet het nieuwe station Zoetermeer er straks uit met fietsbrug als blikvanger

Het nieuwe Station Zoetermeer wordt een breed gebouw met veel glas in de gevel en een beloopbaar groen dak. Het hele gebied aan de noordzijde van de Mandelabrug ondergaat binnen een paar jaar een metamorfose.

ADO-icoon Lex Schoenmaker geniet van Thomas Verheydt: ‘Hoop dat hij record uit 1969 verbreekt’

Door in zes competitieduels achter elkaar te scoren, evenaarde ADO Den Haag-spits Thomas Verheydt vrijdag tegen Jong AZ een 52 jaar oud record van Lex Schoenmaker. Het 74-jarige clubicoon zelf hoopt vooral dat Verheydt het daar niet bij laat. ,,Records zijn er om te breken.”

Voetbalheld Jan had aangeboren leugendetector

Hij speelde onder leiding van Ernst Happel in het eerste van ADO. ,,Dat pakt niemand mij meer af’’, zei de controleur van de ziektewet waar ooit een half team voor op de loop ging. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Jan Mars (4 oktober 1943 – 23 oktober 2021).

Rijke freule en fotografe Alexine werd tijdens reis in Afrika vermoord: ‘Ze zal altijd mysterie blijven’

Vraag een Hagenaar naar Alexine Tinne (1835-1869), dan blijft het antwoord beperkt tot ‘een rijke freule die verre reizen maakte naar Afrika en jong is vermoord’. Het Haagse Historisch Museum laat een onderbelichte kant van haar zien: als de eerste belangrijke vrouwelijke fotograaf van Nederland.

Delft betaalt belastingschuld van mogelijk 375 slachtoffers van toeslagenaffaire

Tien Delftse kinderen zijn mogelijk uit huis geplaatst als gevolg van de toeslagenaffaire. Hun ouders zijn door de belastingdienst onterecht aangemerkt als fraudeur bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag, waardoor ze torenhoge schulden hebben moeten maken en verder in de problemen zijn gekomen.

