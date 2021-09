Gemist? Oliebollenkraam van Vermolen toch op Grote Marktstraat en wolfspin kruipt uit bananen in Zoetermeer

Hindoes mogen eindelijk ‘legaal’ bloemen offeren in Hollandse wateren

Het offeren van bloemen, rijst of andere biologische spullen is een belangrijk onderdeel van de hindoecultuur. Dat gebeurt normaal gesproken door die zaken in het water te gooien en zo terug te geven aan de natuur. Maar in Nederland mag dat niet zomaar en gebeurde het stiekem. In Den Haag hebben ze nu een oplossing gevonden.

Mensensmokkelaar op Noordzee riskeert lange celstraf

De mensensmokkelaar die vorige week op de Noordzee met zeven Albanezen aan boord van zijn zeilboot werd gesnapt, blijft voorlopig vastzitten. De Oekraïense schipper hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. Marechaussee en de Kustwacht zijn het afgelopen jaar extra scherp op Albanezen die met plezierbootjes via Nederland het Verenigd Koninkrijk binnen proberen te dringen.



Giftige wolfspin lift mee tussen bananen naar Zoetermeer

Met zijn grote lijf en lange harige poten ziet de giftige wolfspin er niet bepaald uit als een lieverdje. De medewerkers van een Albert Heijn in Zoetermeer schrokken zich dan ook rot toen één van de exoten ineens uit een bananendoos sloop.

Verkeer op Delftse ‘racebaan’ mag een tandje minder

De dikke verkeersstromen op de Beatrixlaan - de vierbaans verkeersader die dwars door Delft loopt - mogen vanwege geluidsoverlast en luchtvervuiling wel een tandje minder, vinden veel bewoners. De versmalling van de laan, die toch nodig is voor de aanleg van het warmtenet, moet daarom definitief worden, bepleit D66.

Westland wil zich met eigen ‘ambassadeur’ actief laten zien in Brussel

Westland gaat zich over de grenzen meer en beter manifesteren. Zo zal de gemeente zich actief in Brussel laten zien en daarnaast zullen gericht de contacten met ‘Haagse’ ambassades worden aangetrokken.

Kermis keert na twee jaar terug in Zoetermeer, zónder coronatoegangsbewijs

Suikerspinnen, spookhuizen en botsauto’s zijn in aantocht. Na twee jaar keert de najaarskermis terug in Zoetermeer. Zónder coronatoegangsbewijs!

13-jarige Annelies beviel midden in het bos van dochtertje, ze begroef haar onder een boom

Annelies van Rhenee (61) was 13 jaar oud toen ze plots weeën kreeg. Ze wist niet dat ze zwanger was. Als jong meisje ging ze er altijd vanuit dat baby’s werden geboren uit liefde. Dat was bij haar zeker niet het geval. Ze was zwanger als gevolg van incest. ,,Achter elk bericht over een gevonden babylichaam of vondeling schuilt een verhaal.”

Vroeg pieken gezond

Dankzij de versoepelingen die deze zaterdag ingaan, is uitgaan weer bijna net als vroeger. Naar de kroeg kan weer, festivals gaan door en ook nachtclubs zijn open. Al gaan die wel om middernacht weer dicht. Maar is vroeg pieken en op tijd in bed liggen eigenlijk niet hartstikke lekker?

Oliebollen van Vermolen toch op Grote Marktstraat

De oliebollenkraam van Jan Vermolen staat vanaf volgende week tóch in de Grote Marktstraat. De stoom kwam gisteren uit de oren van de bekende Haagse ondernemer toen hij hoorde dat hij terug moest naar zijn oude stek op het Spui. Maar de gemeente draait dat besluit vandaag plots terug.

