Gemist? Omstreden imam blijft ‘ongewenst’ en Esther Lieben hielp de eerste vrouwen het brandweerkorps in

Extinction Rebellion voert morgen actie in Delft

De Haagse en Delftse takken van Extinction Rebellion gaan morgen actie in Delft voeren. De klimaatactivisten doen een ‘burgerlijke ongehoorzaamheidsactie’ waarbij leden in hun eentje een weg blokkeren.

Chasséstraat afgesloten door brand: tien woningen ontruimd

In een woning aan de Chasséstraat in Den Haag is vanochtend brand uitgebroken. De straat werd door de brandweer afgesloten. Tien woningen werden ontruimd, inmiddels is bijna iedereen weer thuis. De politie pakte twee mensen op voor brandstichting en belemmering.

Imam Fawaz Jneid blijft ‘ongewenst’

De omstreden imam Fawaz Jneid is nog steeds ongewenst in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. Dat vindt de gemeente, maar die moet machteloos toezien hoe de imam toch weer gewoon kan gaan en staan waar hij wil.

Esther Lieben hielp de eerste vrouwen het brandweerkorps in

De brandweer als mannenbolwerk. Het beeld is niet meer van deze tijd. Esther Lieben is al meer dan tien jaar de hoogste baas van brandweer Haaglanden. Ze ziet dat steeds meer vrouwen de brandweerhelm opzetten, maar is geen voorstander van een vrouwenquotum.

Dit Radar Love-kunstwerk steunt onderzoek naar ALS

Het Haagse kunstenaarsechtpaar Marcello en Els kan niet alleen maar toezien bij wat ze ‘een ramp’ noemen. De ziekte ALS die gitarist George Kooymans heeft en die het einde betekent van Golden Earring. ,,De oudste en ‘allerhaagste’ rockband ooit.”

‘Ze moeten toch érgens wonen?’

Amarylliskweker J.W. Knoppert en Zn uit ‘s-Gravenzande krijgt in elk geval tot 31 januari 2022 uitstel om vier woonunits te slopen waar in totaal 78 arbeidsmigranten in wonen.

Boodschappen gekregen? Hagenaar met uitkering hoeft niet meer te vrezen voor strafkorting

Hagenaars in de bijstand hoeven niet bang te zijn voor een strafkorting als ze af en toe wat geld of boodschappen krijgen. Voortaan mogen ze jaarlijks zonder repercussie voor zeker 1200 euro aan giften ontvangen.

Restaurant Ethica slaakt noodkreet

Veel horeca dreigt kopje onder te gaan. Met de lockdowns is het vet van de botten. Het Haagse restaurant Ethica verkoopt zelfs zijn servies, potten, pannen en oude bestelauto’s. Alles om overeind te blijven.