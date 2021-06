Gemist? Onaangekondigde controle op veiligheid op 1400 adressen en masturbeeract in Ikea was een slechte grap

Tweedehands kleding genoeg

De Zeeman aan de Vlamingstraat in Den Haag verkoopt sinds 1 juni tweedehands kleding. In de Haagse regio zijn er al zaken en steeds meer initiatieven als de kledingkettingruil waar pareltjes uit de schappen, tassen of van tafels gehaald kunnen worden. En daar wordt al jaren gretig gebruikt van gemaakt door liefhebbers van tweedehands kleding.

Huiseigenaren opgelet

Experts van de gemeente gaan op 1400 adressen kriskras door Den Haag onaangekondigd huizen controleren op veiligheid van bedrading, cv-ketel of geiser en de aanwezigheid van een rookmelder. Ook huurwoningen worden bezocht. Aanpassingen zijn voor rekening eigenaar.

Masturbeeract in Ikea was een slechte grap

Twee studenten uit Den Haag moesten van hun studentenvereniging een originele grap uithalen in de Ikea in Delft. Ze bedachten zelf dat het wel leuk was om er tussen het winkelende publiek op bed te gaan liggen, een pornofilmpje op hun mobiel aan te zetten en dan te doen alsof ze zich aftrokken. De rechter veroordeelt de mannen (21 en 20), vanwege de masturbeeract, tot een geldboete van 500 euro.

Hagenaar langer vast voor cokehandel vanuit Nootdorp

Bijna 200 kilo coke, een Glock-pistool met munitie en dubieuze administratie. Dat was de vangst toen agenten een inval deden bij een pand aan de Reflectiestraat in Nootdorp. Twee aangehouden Hagenaars Jamal S. (31) en Mohammed A. (42) worden ervan verdacht medeplichtig te zijn aan de handel in harddrugs.

Pleidooi voor autoluwe ‘ruwe parel’ Boekhorststraat

De Boekhorststraat moet weer in oude glorie worden hersteld en daarom zou de auto moeten verdwijnen uit het straatbeeld. Dat stellen D66, GroenLinks en PvdA voor.

‘Nu bekend bij grote jongens’

Ide Schelling was in het voorjaar met zijn aanvallende manier van koersen enkele keren dicht bij zijn eerste zege als wielerprof. In de finale kwam de 23-jarige Hagenaar echter steeds net tekort. Tot vrijdag.

Vrees voor ecologische borrelbar

De groots aangekondigde plannen voor het ecologische kunstcentrum Radius rondom de watertoren en het Pompgebouw in het Kalverbos stuiten op verzet van omwonenden. ,,In de avond wil hij ook open voor gezellig borrelen en cocktails.”

‘Zeer ongelukkig’

De teamchef van de Westlandse politie heeft de naam van zijn nieuwe partner via Twitter al de wereld in gebracht voordat de sollicitatieprocedure was afgerond. Zo moet er nog een gesprek met het Westlandse team plaatsvinden en zou de kandidaat nog op de koffie moeten bij de burgemeesters van Westland en Midden-Delfland. Nogal prematuur, geeft de politie toe.

Zoetermeer staat hoog op lijstje messengebruik

Wéér is de stad opgeschrikt door een gewelddadig steekincident. Binnen de politie-eenheid Den Haag geldt Zoetermeer als een ‘hot area’ als het gaat om steekpartijen. Er staan strengere regels op stapel.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo's die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

