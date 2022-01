Gemist? Ondernemers vrezen dat Prins Hendrikplein op de schop gaat en Hagenaars krijgen al weken geen post

HTM luidt noodklok

De bereikbaarheid van Den Haag en omliggende gemeenten is in gevaar, waarschuwt de Haagse vervoerder HTM. Als er niet snel een besluit wordt genomen over een forse uitbreiding van het ov loopt alles vast, daarvan is HTM-directielid Erik Beenen overtuigd. ,,Het lijkt wel alsof de urgentie ontbreekt.’’

PostNL laat het afweten

Honderden bewoners van de Haagse wijk Benoordenhout zijn woedend op PostNL. Zij hebben al bijna drie weken geen post meer gehad. Het bedrijf is op de hoogte van het probleem, maar heeft het nog steeds niet kunnen oplossen. ,,Iedereen hier vraagt zich af: wat is er in hemelsnaam aan de hand?’’

Ondernemers vrezen dat Prins Hendrikplein op de schop gaat

Niet alleen de wegen worden aangepast voor de nieuwe lijn 16. In nieuwe plannen zou ook het hele Prins Hendrikplein op de schop gaan. Het baart ondernemers in het Zeeheldenkwartier grote zorgen.

Gezonde ‘jam’ en bananenbrood met schil

Likeur van overgebleven sinaasappelschillen, parfum voor je eten en bananenbrood met bananenschillen als ingrediënt. Een groep studenten van hogeschool Inholland Delft en Amsterdam brachten deze unieke producten op de markt.

Gipsplaten, schroeven en sigarettenpeuken

Het exclusieve strandpaviljoen waar de grootste feesten moesten plaatsvinden, blijkt aan de binnenkant niet meer dan een verzameling gipsplaten, rondslingerende schroeven en uitgetrapte sigarettenpeuken. Een kijkje in het pand van Soulsistah Beach op de Scheveningse Noordboulevard.

Tv-maker Filemon Wesselink helpt nu jongeren die (ook) problemen hebben op school

Zelf heeft Filemon Wesselink de middelbare school op zijn janboerenfluitjes doorlopen. ,,Ik was best een klier, een leerling die met duizend dingen tegelijk bezig was behalve leren”, zegt hij.

Ic-verpleegkundige Linda werd ook bootcampinstructeur

Tot voor kort stond Linda van der Voort (38) als verpleegkundige ‘aan het intensive care-bed’. Nu helpt ze mensen actief hun weerbaarheid tegen coronavirus te verbeteren als bootcampinstructeur.

De Veiling in Poeldijk blijft nog tien jaar open

Evenementenlocatie De Veiling in Poeldijk blijft nog tien jaar open, maar dat gaat dan nog wel een slordige twee miljoen euro kosten. Het kost 660.000 euro om de binnenkant af te maken en de komende jaren is er voor onderhoud aan de buitenkant ook nog bijna 1,3 miljoen euro nodig.

Voetballende kapper Rayen (18) maakt droomtransfer naar Griekenland

Hoe groot het contrast is tussen de Onder 19 van SV Den Hoorn en een voetbalclub in de Griekse derde divisie, daar gaat de 18-jarige Rayen Clemensia uit Delft binnenkort achter komen. In de winterstop maakte de kapper in opleiding een bijzondere transfer naar het op Kreta gelegen Anagennisi Ierapetras. ,,Ik was het amateurvoetbal een beetje zat.”

Column | Vul het waterkanon met vaccin

De vriendelijke dienstdoende arts bij de priklocatie Appelgaarde in Voorburg, waar ik mijn booster krijg uitgereikt, geeft mij nog een bemoedigende blik die voelt als een schouderklopje. Ik wil helemaal niet langs een gepensioneerde dokter, maar mevrouw Bral heeft, bij het in de rij staan, mijn medische verklaring ingevuld en aangekruist dat ik wel eens flauwval bij een vaccinatie. Dat doet ze uit bezorgdheid.

