Gemist? Ongekend druk in Westlandse natuur en Van Zanen flink gegrild om demonstratiefeestje in Duindorp

‘Wij willen een stevige burgemeester’

Is Jan van Zanen te soft? De burgemeester kreeg het vanmiddag zwaar voor de kiezen in de Haagse raadzaal. Ook collegepartijen hekelden zijn aanpak van het ‘demonstratiefeestje’ op oudejaarsdag in Duindorp.

‘Eerst veilig, dan pas toeristische groei op Scheveningen’

Na de extreme zomerse ellende op Scheveningen wil Den Haag met een lange lijst aan plannen herhaling voorkomen. Maar willen we nog wel zoveel miljoenen toeristen in de badplaats? ,,Zorg eerst maar dat het weer veilig wordt.”

Fien start KUT-bedrijf

Fien ten Dam had zelf nooit gedacht dat ze nog eens een bedrijfje zou starten met het vrouwelijk geslachtsorgaan als onderwerp én handelswaar. Maar dat is wel wat de 28-jarige Delftse in haar woning is begonnen: KUT.Illustraties.

Ongekend druk in Westlandse natuur

Het is ongekend druk in de Westlandse natuur. In de coronacrisis trekken mensen er massaal op uit om wat anders te zien dan de binnenkant van hun huis. ,,Nu moeten we nog leren die natuur écht te waarderen en goed te behandelen.”

Ook hier Britse coronavariant opgedoken

Voor het eerst is ook de Britse variant opgedoken in Haaglanden, waaronder Den Haag, Zoetermeer, Delft en Westland vallen. Waar en bij wie de mutant is gevonden, wil GGD Haaglanden niet zeggen.

Minder reistijd in Den Haag door corona, toch een van de steden met meeste vertragingen

Door de coronapandemie en bijhorende maatregelen is het sinds maart 2020, de aanvang van de eerste lockdown, een stuk rustiger op de wegen in Nederland. Ook in Den Haag waar er nauwelijks files waren en de extra reistijd tijdens de spit daalde met met ruim een kwart. Toch staat de hofstad op de tweede plek van de ranglijst van de TomTom Traffic Index met de meeste vertragingen in het verkeer.

140 jaar Museum Panorama Mesdag

Het Panorama van Scheveningen bestaat 140 jaar en dat moet gevierd worden. ,,Het is van groot belang dat we stilstaan bij dit bijzondere jubileum, voor museum en publiek, om zo het bestaansrecht en behoud van het erfgoed van Mesdag te vieren.”

Aangiftes brandweer na bekogeling met zwaar vuurwerk tijdens oud en nieuw

De brandweer heeft drie aangiftes gedaan na de afgelopen jaarwisseling. Brandweermannen en -vrouwen werden tijdens hun werk in de oudejaarsnacht bekogeld met zwaar vuurwerk.

Hoe schoon is de Zoetermeerse lucht?

Hoe schoon of hoe verontreinigd is de lucht die Zoetermeerders dagelijks inademen? Een simpele vraag met een verbazingwekkend antwoord. Er is namelijk niemand die het echt weet.

