Gemist? Ongeneeslijk zieke Dani (21) overladen met voetbalshirts en grote zorgen over groen in Westland

Hagenaar (26) op straat onder vuur genomen, mogelijk na bezoek aan moeder

14 september Bij een schietincident in het Utrechtse Leidsche Rijn is maandagavond rond 23.00 uur een Hagenaar (26) gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is onduidelijk.