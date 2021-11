Gemist? Ongevaccineerde Chantal (15) uitgescholden voor moordenaar door boze klant en Shell verlaat Den Haag

Overname ADO in laatste fase: Globalon Football Holdings maakt geld over

Voor ADO Den Haag gloren er na maanden van gesteggel over de overname van de club betere tijden. Investeringsmaatschappij Globalon Football Holdings heeft namelijk het geldbedrag dat met de overname is gemoeid overgemaakt. En dus is de Haagse club weer liquide.

Ongevaccineerde Chantal (15) uitgescholden voor moordenaar

Een moordenaar. Dat zou de pas 15-jarige Chantal van der Sar zijn, omdat ze ongevaccineerd is. De tiener had afgelopen weekeinde weer eens een verhitte discussie met een klant van de lunchroom waar zij werkt. ,,Het enige dat ik kan doen is luisteren en sorry zeggen.”

Doodse stilte bij hoofdkantoor Shell in Den Haag na nieuws over verhuizing

Hele straten zijn van Shell in het Haagse Benoordenhout. Wat gaat daarmee gebeuren als het hoofdkantoor naar Engeland verhuist? Maandagochtend heerst er doodse stilte rond de grote kantoorgebouwen. Alles lezen uit dit dossier? Dat kan hier!

Met deze tips van sportartsen blijf je blessurevrij

Sportartsen Robert van Oosterom en Peter van Veldhoven verbazen zich over hoe lang sommige mensen blijven doorlopen met zeer pijnlijke blessures. Zoals Rob de Jongh die stug zijn kilometers bleef draven met een breukje boven zijn enkel. ,,Totdat ik geen stap meer kon zetten.” De sportdokters geven tips hoe je wél fit en veilig beweegt.

Technische Dienst

Hij is 3 bij 3 millimeter groot en haalt energie uit licht en beweging om ons heen. Met die energie kan de NH2-chip van de Nederlandse start-up Nowi onder meer tv-afstandsbedieningen en slimme wearables van stroom voorzien. De droom is om zo miljarden wegwerpbatterijen van IoT-apparaten overbodig te maken.

Little Amal legde al 8000 kilometer af, vandaag kwam ze in Den Haag aan

Ze is tien jaar oud, drieënhalve meter groot en ze loopt in haar eentje van de Turks-Syrische grens naar en door Europa. Een afstand van 8000 kilometer. De reuzepop Little Amal ontmoette in Italië al de paus. Na een bezoek aan Frankrijk, België en Groot-Brittannië kwam ze vandaag aan in Den Haag. Speciaal voor de opening van het nieuwe cultuurpaleis Amare.

Eerste otter gespot

Na de bever heeft het Balijbos een nieuwe aanwinst. In het Zoetermeerse natuurgebied is onlangs voor het eerst een otter gespot en vastgelegd.

Abdoel Haryouli ontslagen en geroyeerd als lid van Denk

Abdoel Haryouli is door het landelijke bestuur van Denk geroyeerd als lid van de partij. Dat vertelde hij dit weekend zelf in een interview met Den Haag FM. Hij weigert voorlopig echter om afstand te doen van het kandidaat-lijsttrekkerschap van de Haagse fractie. ‘Dat is aan de leden om te beslissen. Ik laat me niet zomaar uit de weg slaan.’

Met deze truc weet Den Haag negen miljoen op de begroting bij te schrijven

Het financiële huishoudboekje van de gemeente Den Haag, met een jaarlijks tekort van 19 miljoen euro, zou onder verscherpt toezicht van de provincie komen. Door plotseling de verwachte inkomsten van het Rijk met 9 miljoen extra te verhogen, is dat voorkomen.

Voetbal Totaal

In de derde divisie naderen Quick en Westlandia in rap tempo de laatste plaats. SVV Scheveningen daarentegen kon het degradatiespook voorlopig van sportpark Houtrust verdrijven dankzij een zege op IJsselmeervogels (2-1). En de nodige regioclubs bereikten de laatste zestien in de districtsbeker. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvoetbalvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

