Gemist? Ontheffing voor ijscoman Moes is ‘slechts’ twee jaar geldig en game moet prikangst tegengaan

Slachtoffers van geflopt banenproject krijgen financiële hulp

Haagse bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van de geflopte Energie Academie kunnen rekenen op financiële steun van de gemeente. Een garantiefonds moet voorkomen dat zij failliet gaan.

Dode in Schie gevonden

De brandweer heeft vrijdagavond een overleden persoon uit het water gehaald langs de Kanaalweg in Delft. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt om hulp te verlenen, maar het slachtoffer was al overleden.

Gehandicapte jongen achtergelaten

Een zwaar gehandicapte jongeman is in de nacht van dinsdag op woensdag in de vrieskou achtergelaten voor een brandweerkazerne in Rijswijk. Hij had een briefje bij zich waarin staat dat zijn familie dakloos is en zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen.

Angst voor prik?

De angst voor naalden is bij bijna een op de drie Nederlanders zo groot dat ze zelfs bij beelden van coronaprikken op tv kunnen flauwvallen. Neurowetenschapper Elisabeth Huis in ’t Veld bedacht een puzzeltje op de smartphone om controle te krijgen over die heftige emotie.

Ontheffing voor ijscoman Moes is ‘slechts’ twee jaar geldig

De bekende Haagse ijscoman Moes is stomverbaasd. In december bedwong de gemeenteraad dat hij en andere ijscomannen een ontheffing krijgen voor hun oldtimers. Nu heeft hij te verstaan gekregen van de gemeente dat die ontheffing slechts tijdelijk is. Ook wil die dat hij binnen twee jaar zijn historische ijskar alsnog ombouwt. Raadsleden zijn boos.

Reddingsactie op de Hofvijver

De hulpdiensten hebben vanmiddag alle schaatsers van de Hofvijver in Den Haag afgehaald. Tal van schaatsers genoten van de bevroren vijver maar het ijs smolt, waardoor ze in de problemen kwamen. Op een eilandje in de vijver moesten ze zelfs wachten om gered te worden.

Run op winterbanden

Het is alle hens aan dek voor garage- en bandenbedrijven. De sneeuwval en ijskoude temperaturen zorgen voor paniek bij automobilisten die nog op hun zomerbanden rondtuffen.

Kleine ondernemers staat water tot aan de lippen

De ene leent geld van familie of vrienden om zijn werknemers uit te kunnen betalen, terwijl de andere zijn spaarrekening leeghaalt. Sommige ondernemers hebben hun personeel zelfs al weggestuurd om op de vaste lasten te besparen. Veel kleine ondernemers beginnen de gevolgen van de lockdown nu echt te voelen, vooral nu de steun vanuit het rijk langer op zich laat wachten.

Uitstoot

Een binnenstad zonder vervuilende uitlaatgassen van bedrijfs- en vrachtauto’s. De gemeente Delft wil binnen vier jaar een nul-emissiezone instellen. Uiteindelijk moeten ook auto’s en brommers uit het centrum worden geweerd. De maatregelen zijn onderdeel van een plan om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Westlanders steken broers Lievaart massaal de helpende hand toe

Het is één grote chaos bij de freesiakwekerij van de broers René, Peter en Ful Lievaart in Naaldwijk, waar zondagavond een kas van ruim een hectare finaal instortte door de zware sneeuw. Maar 24 uur later was de gevel van de kas ernaast alweer dicht en er is ook alweer geoogst. Met dank aan de hulp van tientallen Westlanders.

Streep door handige verwijsborden

Even op de borden kijken om te zien waar plek is om te parkeren in het Stadshart. Zo’n Dynamisch Parkeer Verwijs Systeem (DPVS) zit er voorlopig niet in. De gemeenteraad had graag DPVS in het stadscentrum geïntroduceerd, maar niet van alle vastgoedeigenaren van parkeergarages in het Stadshart hoeft het.

