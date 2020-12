Gemist? Ook de kerk lijdt onder corona en Westlander die Efteling-pornofilm maakte zegt sorry

Ook de kerk lijdt onder corona

Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de landelijke coronamaatregelen. Maar in Den Haag en omgeving houden de meeste kerken hun deuren gesloten of laten maar een beperkt aantal gelovigen toe. ,,We hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe.’’

Drukte in de teststraten

In aanloop naar de feestdagen is het razend druk in de snelteststraten in Den Haag en omstreken. Mensen nemen met kerst het zekere voor het onzekere. ,,Niemand wil z’n oude moeder met corona besmetten’’, zegt Wesley van Heugten, die een commerciële testlocatie heeft in Nootdorp.

Westlander die Efteling-pornofilm maakte zegt sorry, maar dreigt met rechtszaken

In Hart van Nederland maakte fetisjfotograaf Ben Kruijt uit Westland gisteravond zijn excuses voor de pornofilm die deze zomer werd opgenomen bij attractiepark de Efteling. De video circuleerde de afgelopen dagen op pornowebsite Pornhub.com, maar is inmiddels verwijderd. Nu dreigt Kruijt met rechtszaken tegen WOS Media en looopings.nl.

Geliefde wijkagent plotseling overleden

Triest nieuws. Wijkagent Jaap van Toor is afgelopen maandag plotseling overleden. Hij is slechts 59 jaar geworden. ,,Een politieman in hart en nieren.”

‘Kees is zelf van love en care’

Als Mark-Jan Videler leest dat rotzakken de auto van Kees Berenbak met vuurwerk hebben vernield, zet hij direct een inzamelingsactie op. Hij kent de weldoener van Laak al veertig jaar. ,,Als kind keek ik naar zijn ambulance, later heb ik zelf met hem op de ambulance gewerkt. Kees is van love en care.”

‘Ik denk dat ze bang zijn geworden’

De arrestatie van vier jongeren moet de rust in de Honselse vogelwijk terugbrengen. Maar bewoners rekenen zich nog niet rijk na jarenlange intimidatie, drugshandel en vervuiling. ,,Het is te vroeg om nu al het resultaat te zien.”

Brief aan alle Hagenaars

Burgemeester Jan van Zanen richt zich per brief tot de inwoners van Den Haag. ‘Beste Hagenaars en Hagenezen: Ik ben zeer onder de indruk van jullie veerkracht en aandacht voor elkaar’

‘Zoiets maken we niet dagelijks mee’

Maandenlang woonde een Zoetermeers stel in de auto. Op een afgelegen parkeerplaats bij de Noord Aa troffen handhavers Martin en Murat gisteravond het koppel aan dat door corona vrijwel alles kwijtraakte.

Winkeliers springen zelf op de fiets

Delftse winkeliers doen er alles aan om bestellingen voor de feestdagen bij de mensen thuis te krijgen. Sommige bezorgen zelf nu reguliere postbedrijven omkomen in het werk, andere schakelen ondernemende tieners in.

