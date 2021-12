Gemist? Ook Haagse ME wil uit onvrede werk neerleggen en op deze plek kun je het goedkoopst tanken

Ook de Haagse ME is bereid wapenstok en helm neer te leggen

Een ‘grote groep’ van de Haagse Mobiele Eenheid legt binnenkort uit grote onvrede de helm, het schild en de wapenstok neer. Ze zijn door politiebonden gepolst of ze tijdelijk willen staken voor een betere CAO.

Grotius College in Delft ging bijna kopje onder

Een frauderende directeur die een financieel wanbeleid voerde, slechte kwaliteitsprestaties en een tekort van 1,5 miljoen. Het Grotius College in Delft was bijna kopje onder gegaan. Maar aan alle ellende komt op 1 januari officieel een eind.

Politie ontdekt illegaal gokhuis aan Kerketuinenweg

De politie heeft dinsdagavond tijdens een inval in een pand aan de Kerketuinenweg in Den Haag een illegaal gokhuis ontdekt. De politie heeft flinke geldbedragen en een auto in beslag genomen. Een 39-jarige man uit Rijswijk is aangehouden voor witwassen.

Rick en Sven fietsen voor hun moeders naar Rome

De moeder van Rick Lievaart is overleden aan ALS en die van Sven is met de ziekte in gevecht. Daarom gaan ze volgend jaar op de fiets van Westland naar Rome om veel geld op te halen voor de bestrijding van deze spierziekte. ,,Dat pilletje om ALS te stoppen móet er komen.”

Hoe de beruchte nazispion Otto ooit opereerde vanuit het Catshuis

Op het Catshuis in Den Haag opereerde de beruchte nazispion Otto Skorzeny. Michiel Janzen uit het Bezuidenhout schreef bloedstollende boeken over de geheimagent.

Atrium Agri, het nieuwe Westlandse glastuinbouwbolwerk

Met Atrium Agri is er een nieuw, grotendeels Westlands glastuinbouwbolwerk ontstaan, dat grote projecten over de hele wereld kan realiseren. Onder meer de bedrijven BOM Group, VB Group, Havecon en PB tec hebben de krachten gebundeld.

Havo/vwo gaat achterstandswijk niet redden

Een school voor havo/vwo in Den Haag Zuidwest is volgens sommige politici hét tovermiddel om de vervallen wijken daar op te krikken en de vlucht van kinderen naar scholen erbuiten te stoppen. Maar het moet juist andersom, zegt Pierre Heijnen (68), voormalig wethouder onderwijs én opgegroeid in Zuidwest. ‘We hebben dit in de Schilderswijk al zien mislukken’.

Haagse straat is dealende bewoner spuugzat

Bewoners van De Moucheronstraat in Den Haag zijn een brand stichtende, hennep kwekende en cocaïne dealende bewoner spuugzat. De 36-jarige man maakte vannacht een vuurtje op de vloer van zijn woning omdat hij het koud had.

Benzinepomp bij Makro is - ook zonder pasje - goedkoopste van de regio

Wie echt goedkoop wil tanken in de regio Den Haag moet naar Makro Delft. Het tankstation bij de zelfbedieningsgroothandel - dat ook voor niet-pasjeshouders toegankelijk is - staat op de derde plaats van goedkoopste benzine-adressen in Zuid-Holland.

Deze pechvogels hopen op een beter sportjaar

Voor een aantal handballers uit de regio is 2021 rampzalig verlopen. Van ernstige blessures tot de ziekte van Pfeiffer. Om maar te zwijgen over het coronavirus. Michel van Beijnum (34) van WHC/Hercules hoopt dat 2022 hem een sportief beter jaar brengt. ,,Na die actie was het in één klap voorbij.”

Alleen nog digitaal werken

Nederland zit in lockdown en veel mensen brengen de kerstdagen thuis door. Maar er zijn ook reislustige ondernemers, die juist nu hun biezen pakken en de winter doorbrengen in het buitenland. Mede door de coronacrisis zijn Yvette, Ebe en Lovisa naar Bonaire, Botswana en de Cariben gevlucht om vanuit daar te werken.

