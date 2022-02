Gemist? Ophef over man die vijf keer wordt getaserd op Grote Markt en ADO in onzekerheid over stadion

Ophef over man die vijf keer wordt getaserd terwijl hij handen omhoog heeft

De aanhouding van een man op de Grote Markt in Den Haag, die op het eerste gezicht geen groot gevaar lijkt, heeft op sociale media tot verontwaardiging geleid. De man wordt meerdere keren getaserd omdat hij niet op zijn knieën wil gaan zitten. Maar het lijkt erop alsof hij niet verstaat wat de agenten hem vragen.

ADO Den Haag nog in onzekerheid over stadion: ‘We zullen nu wat scenario’s gaan uitschrijven’

Het is nog niet duidelijk of ADO Den Haag de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Telstar in het eigen stadion kan spelen. Maandagmiddag zou hierover een besluit worden genomen, maar vanwege de nog altijd harde wind konden onderzoekers hun werk niet volledig doen.

Boom van de gemeente valt op mijn auto door storm, wie betaalt dan de schade?

Rondvliegende dakpannen, omgewaaide schuttingen en bomen op auto’s. Met drie stormen die de afgelopen dagen Nederland teisterde, is er voor wel miljoenen euro aan schade. Maar: wie betaalt de schade aan jouw auto die onder een omgevallen boom stond? En wie is verantwoordelijk voor een omgewaaide schutting?

Zand scheppen, bomen zagen en dakpannen rapen: Den Haag maakt de schade op na stormweekend

Storm Eunice was nog nauwelijks gaan liggen of de volgende stormwinden dienden zich dit weekend alweer aan. Terwijl de schade nog niet is opgeruimd, blijft het uitkijken geblazen omdat het maar blijft waaien. Zeker aan de kust. Dat opruimen gaat nog wel even duren. ,,Je kan nu nog niet een steiger op. Het waait veel te hard.”

Licentiecommissie KNVB geeft groen licht voor overname ADO door Globalon Football Holdings

De licentiecommissie van de KNVB heeft de overname van de aandelen van ADO Den Haag goedgekeurd. Daardoor kan Globalon Football Holdings, de Spaanse tak van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bolt Football Holdings, de nieuwe eigenaar worden van de Haagse club.

Monsterse strand, sportcomplex Velo en Naaldwijkse watertoren van Lego

Van Lego kun je alles maken. Dus ook een ‘klein Westland’, vonden ze bij Westland Natuur en Techniek Web. Inmiddels stromen de Westlandse bouwsels binnen. Op 10 maart is het resultaat te zien en worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Met een camera op de borst trekt deze scheidsrechter zich van niemand iets aan

Marcel van Ekelenburg spotte afgelopen weekend met de instructies van de KNVB. De Naaldwijkse scheidsrechter droeg een tijdens de wedstrijd tussen SC Monster en Duindorp sv (4-1) een ‘bodycam’. ,,Hij is een bijzondere verschijning met z’n kale kop en tattoos, maar fluit naar eer en geweten.”

Binnenkort weer breien en biljarten bij De Vlieger

Ouderen in Rokkeveen kunnen opgelucht ademhalen. Wijkcentrum De Vlieger opent binnenkort de deuren voor breien, biljarten, dansen en nog veel meer.

PostNL brengt speciale postzegels uit voor 200-jarig bestaan Mauritshuis

PostNL brengt maandag een speciaal postzegelvel uit ter ere van het 200-jarig bestaan van het Mauritshuis. Op de zegels staan bekende bloemstillevens uit het jarige museum, die zijn gecombineerd tot een nieuw kunstwerk.

Wadee is politiek toptalent, maar mag niet meedoen aan verkiezingen

Heb je als CDA Rijswijk een geweldig talent ontdekt voor jouw politiek én hem op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gezet, mag hij toch niet mee doen. Wat is er mis met Wadee? Of is er iets mis met de eisen?

Westland krijgt er tot 2030 meer dan 5000 nieuwe huizen bij

De woningnood in Westland is zó hoog dat er nauwelijks tegenaan te bouwen is. De komende jaren tot aan 2030 zijn er zogenoemde harde plannen voor 5294 woningen in bijna alle kernen in Westland. Maar is dat wel voldoende?

Lex Immers is na blessureleed terug bij Scheveningen

Wie niet beter zou weten, zou het niet zijn opgevallen. Na vier maanden blessureleed deed oud-profvoetballer Lex Immers zaterdag weer mee bij tweededivisionist Scheveningen. Hij kwam weinig in het spel voor en maakte af en toe een foutje. Toch was Immers van grote waarde voor zijn ploeg. ,,Op de donderdagavonden smeden we het teamgevoel, zodat je op zaterdag voor elkaar door het vuur gaat.”

Chris (86) kan niet doodgaan of verhuizen: ‘Laat mijn tuin vol miniatuurkerken niet achter’

Verhuizen of doodgaan. Voor de 86-jarige Chris van der Sman is het eigenlijk geen optie. De Nootdorper blijft het liefst eeuwig wonen in het huis waar hij al zestig met zijn vrouw woont. Niet omdat hij zichzelf nergens anders ziet. Nee, omdat hij zijn hobby wil redden.

Hij zorgt volgens school voor een onveilige situatie, nu zit 8-jarige Damin al wekenlang thuis

De 8-jarige Damin zit al wekenlang thuis vanwege een conflict tussen zijn ouders en de directie van zijn basisschool. Het kind is niet meer welkom op de school, maar er is ook geen andere school voor hem geregeld. Zijn ouders zijn er kapot van. ,,Je hart breekt als je je zoon zo ziet huilen.’’

