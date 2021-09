Gemist? Oplossing voor Haags horrorkruispunt ligt voor het grijpen en zakkenrollers zijn weer terug

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van dinsdag 7 september.

Geen dagjesmensen maar ‘kwaliteitstoeristen’

Dagjesmensen die een flitsbezoek aan de binnenstad brengen, die brengen niet genoeg geld in het laatje volgens Delft. Die toeristen maken in de nieuwe toerismeplannen van Delft plaats voor hele andere bezoekers: kwaliteitstoeristen.

Liefdesrelatie tussen vrouw en twee mannen eindigt in fatale steekpartij

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van veertien jaar en tbs met dwangverpleging tegen een 41-jarige verdachte van een steekpartij in de Hoogvlietstraat in Den Haag. Een 36-jarige bewoner van de straat werd op 7 juni 2020 meerdere malen gestoken met een mes.

Soraya L. krijgt taakstraf voor hulp bij mishandeling

Delftse Soraya L. (40) krijgt een taakstraf van 120 uur (60 uur voorwaardelijk) omdat zij Dan E. (33) vorig jaar november hielp een man zwaar te laten mishandelen. Daarna werd het slachtoffer bewusteloos in een auto gesjord, ontvoerd en later die avond in zijn onderbroek gewond bij een tankstation achtergelaten. De 33-jarige krijgt een celstraf van 20 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) opgelegd van de rechter.

Horrorkruispunt

De oplossing voor het grootste horrorkruispunt van Den Haag ligt voor het grijpen, maar ‘de arrogantie van de macht’ luistert niet. Dat zegt David Maasbach, die met zijn zendingskerk en bijna 6000 vierkante meter vastgoed aan de beruchte Zevensprong zit en een uitweg aanbiedt voor de gruwelijke verkeersknoop door er weg te gaan. ‘Komt er ook nog plek voor 2400 woningen waaraan schreeuwend tekort is’.

12 miljoen euro voor meer bomen en planten

Zo groen als Westland in de kassen is, zo weinig bomen en struiken zijn er daarbuiten te vinden. Daarom wil de gemeente Westland de komende jaren de dorpskernen flink gaan vergroenen. Om een extra vierkante meter groen per woning te realiseren wordt tot 2040 12 miljoen euro uitgetrokken.

Zakkenrollers zijn weer terug

Minder woninginbraken, straatroven, bedreigingen en burenruzies. Inwoners van Zoetermeer hadden de eerste helft van dit jaar veel minder last van criminelen dan in dezelfde periode vorig jaar. Opmerkelijk: de zakkenrollers slaan wel weer toe.

CPC afgelast, waarom zou je nu nog opstaan?

Dit is een nette krant, dus dit wordt een wat huichelachtig stukje. We kunnen namelijk niet afdrukken wat ik echt dacht toen gisteren bekend werd dat de CPC niet doorgaat. Het was lelijk. Echt lelijk. Excuus daarvoor. Als u zelf niet loopt of niks met het allermooiste Haagse evenement heeft, denkt u vast: waar maken ze zich druk om? U heeft natuurlijk gelijk. Er zijn belangrijker zaken.

Demonstreren bij tijdelijke Tweede Kamer inderdaad ‘rete-ingewikkeld’

De Haagse burgemeester noemde het al eerder ‘rete-ingewikkeld’ om demonstraties bij het nieuwe tijdelijke Tweede Kamergebouw in goede banen te kunnen leiden door de ligging van het gebouw en dat is dinsdag inderdaad gebleken. Op de eerste dag na het zomerreces in de nieuwe behuizing werden de stad, politici en de politie geconfronteerd met honderden demonstranten.

Buurt sloeg al vaak alarm over levensgevaarlijke oversteekplek en nu gaat het écht mis

Het verkeersongeluk waarbij dinsdagmorgen een jong meisje bij het oversteken van de kruising van de Benoordenhoutseweg met de Laan van Clingendael met haar fiets werd geschept door een bestelauto schokt omwonenden. Tegelijkertijd hadden ze de gemeente meermaals gewaarschuwd dat zoiets verschrikkelijks kon gebeuren op de ‘levensgevaarlijke’ oversteekplaats.

Verenigingen kampen met vrijwilligerstekorten

Onmisbaar zijn ze, maar behoorlijk moeilijk te vinden. Rolstoelbanden oppompen, voetbaltraining geven of achter de bar in het filmhuis: vrijwilligers houden verenigingen en organisaties draaiende. Maar vele in onze regio kampen met vrijwilligerstekorten.

De beroemde elzen bij de kerk mogen blijven

Negen groene elzen langs het water van de Gaag bij de monumentale Dorpskerk in Schipluiden. Menig passant vindt het een prachtig gezicht, maar de bomen leken ten dode opgeschreven. Voor de liefhebbers is er echter goed nieuws. Hoogheemraadschap Delfland zwicht voor de protesten en heeft de aanvraag voor de kapvergunning ingetrokken. ,,Wij zijn heel blij met deze positieve ontwikkeling.’’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

