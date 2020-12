Gemist? Opmars van jonge messentrekkers en woningen verwarmd met heet water uit aarde

Opmars van jonge messentrekkers

De opmars van minderjarige messentrekkers is schrikbarend. Alleen al vorig jaar waren er in Den Haag 82 geweldsincidenten met een mes- of steekwapen, waarbij verdachten van onder de 18 jaar, betrokken waren, ruim twee keer zoveel als in 2018.

‘Tijd van alleen saté of pizza is voorbij’

Wat wil een Westlander op zijn bord? Een lekker stuk vlees, geen kleine porties en niets ingewikkelds. Saté of spareribs vliegen vaak de toonbanken over. Maar genoeg gegeneraliseerd nu: want lang niet iedereen is zo’n carnivoor. Dat merkte Thomas Vollebregt als hij met zijn vrienden in het weekend wat wilde bestellen.

Zoetermeerse winkels storten zich volledig op het bezorgen

Wat hebben een boekhandel, juwelier en ijzerwinkel gemeen? Zij zetten zich sinds vorige week vol in voor het bezorgen van bestellingen. En dat is soms nog best even wennen.

‘We mogen nooit een Manhattan aan de Schie worden’

Delft moet de komende jaren meer betaalbare (huur)woningen bouwen en zorgen voor een betere leefbaarheid in kwetsbare wijken. Dat stellen de fracties Partij van de Arbeid en GroenLinks.

Lockdown Engeland is zegen voor deze ondernemer uit Den Haag

De plotselinge sluiting van de grens met Groot-Brittannië leidt tot problemen bij Westlandse transporteurs, maar anderen profiteren juist van de lockdown. Bij de Britse winkels in Den Haag en Wassenaar wordt de deur platgelopen door klanten die snel nog wat pie of pudding in huis halen voor kerst. ‘We hebben 400 tot 500 bestellingen per dag’.

Ambitieus project om kansarme jongeren aan baan te helpen mislukt

De Haagse EnergieAcademie is niet meer. De Raad van Toezicht (RvT) heeft besloten om de stekker uit het ambitieuze project te trekken. Het initiatief om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, dat sinds de oprichting al problemen kende, blijkt in deze vorm niet levensvatbaar te zijn.

Duizenden woningen verwarmd met heet water uit de diepe aarde

Den Haag gaat als eerste gemeente in Nederland een hele woonwijk verwarmen met aardwarmte. De kilometers diepe putten zijn al jaren geleden geboord, maar nooit gebruikt. Daar gaat nu verandering in komen. Volgende maand krijgen 1200 huishoudens hun energie uit heet water, dat uit de diepe aardlagen naar boven wordt gepompt. ,,Dit is een historisch moment.’’

