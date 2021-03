Gemist? Opnieuw vertraging peperduur cultuurpaleis Amare en sekswerkers protesteren in Den Haag

Wat schreef Jacques in 1697 aan zijn neef?

Met een nieuwe technologie is het een internationaal onderzoeksteam gelukt om een verzegelde brief uit de zeventiende eeuw digitaal te lezen. De brief is onderdeel van de Brienne Collectie van museum Beeld en Geluid in Den Haag.

Doodgestoken Hagenaar (26) in druk Rijswijks park was willekeurig slachtoffer

De politie gaat ervan uit dat de 26-jarige Hagenaar, die onlangs in zijn rug werd gestoken in een park in Rijswijk, een volstrekt willekeurig slachtoffer is. Rechercheurs onderzoeken of eerdere incidenten in de omgeving verband houden met de dodelijke steekpartij.

Opnieuw vertraging voor duur cultuurpaleis

Cultuurpaleis Amare heeft opnieuw te maken met vertraging. De oplevering stond gepland voor begin mei van dit jaar, maar die datum wordt niet gehaald.

HTM moet bezuinigen

Het openbaar vervoer in de Haagse regio moet vanwege de coronacrisis flink bezuinigen. Het aantal reizigers is fors afgenomen en het rijk wil daarom dat de vervoersbedrijven met een plan komen om het ov toekomstbestendig te maken.

Live on the Beach krijgt extra festivalweekeinde

André Hazes en Tino Martin geven in september concerten op het strand van Scheveningen. Ze zijn de eerste nieuw bevestigde namen voor het meerdaagse evenement Live on the Beach. De voorverkoop van het evenement begint vrijdag.

Bewoners van Reigerflat zijn junks, ratten en afvalaso’s zat

Schimmel, ratten in het plafond, junks in het portiek, afval en zelfs keukenmessen die vanaf de 14de etage naar beneden worden gegooid. Om van de lekkages en tocht nog maar te zwijgen. Een grote groep bewoners van de Reigerflat in Poptahof in Delft zijn de erbarmelijke leefomstandigheden meer dan zat. Voor het eerst ballen ze met elkaar een vuist tegen wooncorporatie Woonbron.

‘Mensen lopen gevaar’

Vanaf morgen mogen we weer naar de schoonheidsspecialist en naar de kapper, maar sekswerkers mogen nog niet aan de slag. Zij protesteerden vandaag in Den Haag tegen de beslissing van het kabinet om sekswerk als contactberoep uit te sluiten.

OM: ‘Chef-kok’ van Liers drugslab opereerde ook als adviseur voor andere drugscriminelen

Hagenaar Franciscus de N. (47) ontwikkelt zich volgens het Openbaar Ministerie steeds meer als een stille kracht voor andere synthetische drugscriminelen. In 2015 zou hij zelf nog als ‘chef-kok’ in een drugslab in De Lier XTC en speed geproduceerd hebben. De laatste jaren opereert hij ook als een adviseur achter de schermen voor andere drugscriminelen, aldus het OM.

Middelbare scholen langzaam weer open

Het wordt weer even wennen na 2,5 maand thuis leren. Vanaf deze week gaan de middelbare scholen langzaam weer open. De bedoeling is dat leerlingen in elk geval één dag in de week op school komen, maar liefst vaker. Iedereen die op een school werkt, heeft er nu even zijn of haar handen vol aan om dat in goede banen te leiden.

