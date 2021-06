Gemist? Oproep voor grote schermen op het terras en dit is waarom je weken moeten wachten op je paspoort

Renovatie van het Binnenhof nabij, maar voor de ondernemers is er nog niks geregeld

Na de zomer gaat de jarenlange renovatie van het Binnenhof dan eindelijk beginnen, maar nog altijd is er niks geregeld voor de winkeliers en horecazaken die er ongetwijfeld de dupe van worden.En daar maakt een aantal politieke partijen zich zorgen over.

Ellende bij CDA lijkt wel op affaire De Mos. Of gaat die vergelijking mank?

Het is hommeles bij het landelijke CDA. Een donateur die een miljoen neertelde zou invloed hebben gehad op de koers van de partij. Dat lijkt op de ellende die Richard de Mos en Hart voor Den Haag zich op de hals haalden door te nauwe banden tussen de partij en haar sponsors. Of gaat die vergelijking mank?

Zoveel miljoen liter water spoelde de Haagse regio door tijdens de rust Nederland-Oekraïne

Het EK Voetbal is losgebarsten en dat is overal te merken. Ook bij waterbedrijf Dunea in Zoetermeer, dat ruim 1,3 miljoen inwoners in de regio van vers water voorziet, vertelt Nicole van Veldhoven van Dunea. Wat merken we er precies van? Dat lees je hier.

Als kind schaamde Alicia Cardosa zich voor tweedehands spulletjes, nu handelt ze er zelf in

Alicia Cardoso (35) verkoopt vanaf haar zolder hebbedingetjes die zij weghaalt bij de kringloop. En dat slaat aan. Mensen staan in de rij om haar zoveelste-hands ‘pareltjes’ te kopen.

Oproep voor grote schermen op het terras: ‘Laat het Oranjefeest maar komen!’

Zet neer die grote schermen en laat Westlandse fans genieten van het EK! Die oproep doet het Westlandse raadslid Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland. Hij reageert daarmee op de aangekondigde versoepelingen in het coronabeleid vanaf 26 juni. Veel horeca-ondernemers zijn het met hem eens.

Dit is waarom je in Den Haag weken moeten wachten op je paspoort en rijbewijs

De lange wachtlijsten voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs zijn deels veroorzaakt doordat die nog maar bij twee van de acht gemeentekantoren kunnen worden aangevraagd. Tegelijkertijd werd ook op personeel bezuinigd.

