Gemist? Ouderen mikpunt van nieuwe babbeltruc en verhuizing Zuiderstrandtheater stil door broedende padden

‘Jongeren moeten op school les krijgen over gedragsregels’

Als het aan de Haagse nachtburgemeester Pat Smith ligt, komen er op middelbare scholen lesprogramma’s voor jongeren over gedragscultuur in het uitgaansleven. ,,Het nachtleven is een wereld waar jongeren veel ervaring opdoen die in hun latere leven van pas komt”, zegt hij.

Verhuizing van Zuiderstrandtheater ligt stil

De verhuizing van het Zuiderstrandtheater in Scheveningen is plotseling stil komen te liggen. Alle werkzaamheden op het terrein zijn stilgelegd omdat tientallen zeldzame padden er zich voortplanten.

Verdachte beschieten ambassade Saoedi-Arabië ontkent

Zoetermeerder Mohammed A. (40) onkent in november de ambassade van Saoedi-Arabië met een pistool te hebben beschoten. ,,Ik zit onschuldig vast”, zei de verdachte maandag tijdens een tweede inleidende strafzitting bij de Haagse rechtbank. Zijn verzoek om voorlopige vrijlating werd afgewezen.

Ouderen mikpunt van nieuwe babbeltruc

De politie waarschuwt voor een nieuwe oplichtingsmethode die het afgelopen half jaar voor een drastische toename aan slachtoffers zorgt. Daders mikken op ouderen die honderden tot duizenden euro’s kwijtraken. ‘De afgelopen weken komen er dagelijks aangiftes over binnen’.

Samen rouwen door er theater van te maken

In de voorstelling ‘Ik rouw van jou’ staan échte, waargebeurde verhalen over rouw van mensen uit Pijnacker-Nootdorp centraal. Sterker nog: ze zullen deze zelf vertellen.

Goed jaar voor weidevogels in Midden-Delfland

De weidevogels en hun kuikens in Midden-Delfland hebben het dit jaar veel beter naar hun zin dan in het droge ‘rampjaar’ 2020. Er broeden nog ongeveer 450 paar grutto’s en de nieuwe gruttoplas in het Kraaiennest trok ook 23 paar kluten, die gemiddeld 2,5 kuikens groot brachten. Een ongekend hoog aantal voor kluten volgens kenners.

Lineth Beerensteyn en Victoria Pelova Delftse trots in Tokio

Ze voetbalden maar honderden meters van elkaar. Aan de Delftse Brasserskade, bij respectievelijk Concordia en DHC, daar beginnen de voetbalcarrières van Victoria Pelova (22) en Lineth Beerensteyn (24). Van daaruit groeien ze uit tot nationale helden, die woensdag tegen Zambia aan de Olympische Spelen beginnen. Toch zijn ze hun Delftse tijd nog niet vergeten.

Meer mensen komen met corona in het ziekenhuis

Het aantal mensen dat in Den Haag en omgeving met corona terecht komt in het ziekenhuis loopt sinds afgelopen weekeinde weer op. Het gaat voornamelijk om mensen in de leeftijdsgroep 50 tot 70 jaar die niet of onvolledig zijn gevaccineerd. ,,Met een enkele patiënt die jonger is.”

