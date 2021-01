Gemist? Ouderenbonden willen nooit meer opsluiting kwetsbaren en bezorgdheid om Britse coronavariant

Aanwezigheid kinderen belangrijke reden om ‘demonstratie’ Duindorp niet af te breken

De aanwezigheid van kinderen op het Tesselseplein was een belangrijke reden voor de politie om geen einde te maken aan de ‘demonstratie’ op oudjaarsdag in de Haagse wijk Duindorp.

Wim (85) woest dat hij later prik krijgt

Wim Schenkels (85) ontploft nu ook medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen die níet aan het bed staan een coronaprik krijgen. Vóór de thuiswonende ouderen die prioriteit hadden.

Bezorgdheid om Britse coronavariant

Met steekproeven houdt de GGD Haaglanden in de gaten of de Britse coronavariant die hard toeslaat in buurgemeente Lansingerland, ook in Zoetermeer opduikt. Volgens wethouder Ter Laak en de GGD zijn er geen aanwijzingen dat het virus al in Zoetermeer is.

‘Sommige kinderen wonen zó krap dat ze op het toilet hun les volgen’

Creëer ruimtes in sportkantines, buurthuizen en bibliotheken waar leerlingen uit achterstandsituaties kunnen samenkomen voor onderwijs. Daarvoor pleit stichting Leergeld Den Haag.

Westlanders pakken zelf de schaar

De zo gevreesde Haagse mat dreigt in het Westlandse straatbeeld te verschijnen. Het sluiten van de haarsalons doet de kapsels van veel Westlanders weinig goeds. ,,Misschien doe ik er binnenkort wel de tondeuse over.”

Barbecue op aangemeerd bootje vat vlam langs Haagse Veenkade

Een aangemeerd bootje langs de Veenkade in Den Haag heeft gisteravond vlam gevat. Onder het zeil van de boot bleek een barbecue in brand te staan. Een voorbijganger zag vlammen uit het bootje slaan en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer snelde naar de Veenkade om de situatie onder controle te krijgen.

Bewoners gehorige flat worden dol van leefgeluiden

De razende buurtbewoner, die in de nacht van zondag op maandag met een onbekend goedje een rotte eierenlucht rondspoot in het portiek aan de Nettelhorststraat in Moerwijk, was gedreven door waanzin na aanhoudende geluidsoverlast. ,,We worden hier letterlijk dol van elkaars leefgeluiden. Seks, muziek en wc-bezoek bij de buren, alles hoor je”, vertelt een van de bewoners.

Advocaat en ouderenbonden willen nooit meer opsluiting kwetsbaren

Nabestaanden van de hoogbejaarde Cees, die in september uit angst voor een nieuwe lockdown van negen hoog naar beneden sprong, willen opheldering van woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg. De nabestaanden hebben vragen over het bezoekverbod in de eerste lockdown, eenzame opsluiting, geestelijke verwaarlozing en onzorgvuldige communicatie van coronamaatregelen.

Motorrijder vliegt meters door de lucht bij aanrijding in Rijswijk

Een motorrijder is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Prinses Beatrixlaan met de Laan van Sion in Rijswijk. Het moet een enorme klap zijn geweest, want het slachtoffer lag meters verder dan de plek waar hij werd aangereden.