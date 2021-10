Gemist? Ouders onmisbaar in strijd tegen messentrekkende tieners en burgemeester pleit voor online volgen Delftenaren

Ouders onmisbaar in strijd tegen messentrekkende tieners

In de strijd tegen gewelddadige berovingen en dodelijke steekpartijen zijn de ouders onmisbaar. Vaak hebben vaders en moeders geen enkel vermoeden dat hun kind daarbij betrokken is, merkt officier van justitie Jessica Eelman. Vreemd, vindt ze. ,,Het moet toch opvallen dat er ineens een gloednieuwe dure jas aan de kapstok hangt?”

Dakloze moet binnen kunnen slapen

‘In Den Haag slaapt niemand op straat’. Die nobele boodschap penden de coalitiepartijen enkele jaren geleden op in het akkoord dat ze sloten.Er is niets van terechtgekomen en daarom eist de gemeenteraad nu écht actie.

Rode sokken in Den Haag

Wie deze dagen een paar sokken vindt in het centrum van Den Haag, kan gerust zijn: ze zijn schoon en je mag ze houden. Er liggen overal rode sokken in de stad die ons bewust moeten maken van de moeilijke leefsituatie van daklozen en gezinnen die in armoede leven. De sok blijkt het minst gedoneerde kledingstuk.

Delftenaren online volgen

Het lijkt er vooralsnog niet op dat er in Delft gevaar is van rechtsextremisten of van Delftenaren waar de overheid geen vat op heeft. Dat valt te lezen in een onderzoek naar extremisme in de stad. Maar de bevindingen, waarvan de conclusies weinig spannend zijn, leggen ook nogmaals iets anders bloot: de Prinsenstad hield Delftenaren online heimelijk in de gaten. ,,Ik sta er persoonlijk buitengewoon achter”, vertelt burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Weerstand tegen Polenhotel

Van het slecht betaalde werk dat ze leveren, wordt dankbaar gebruik gemaakt. Maar als het aankomt op huisvesting stuiten arbeidsmigranten op veel meer weerstand. Maar is die weerstand eigenlijk wel terecht?

Wie durft het aan?

Moe, ongemotiveerd, dikwijls afwezig en dan ook nog eens onbereikbaar. Mustafa (16) maakte bepaald geen flitsende start als leerling timmerman bij Stichting Stunt. Tot er een knop om ging. ,,Hij heeft het licht gezien, komt nu zelfs op vrije uren.”

Nieuwe netwerkclub

Westland is een businessclub rijker. Acht vrouwelijke ondernemers hebben Ladies of Business Westland (LOBsters) opgericht, een club die als doel heeft Westlandse vrouwelijke ondernemers samen te brengen zodat ze elkaar kunnen inspireren en kennis met elkaars onderneming kunnen maken.

Bekijk hieronder onze nieuwvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.