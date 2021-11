Gemist? Oudste stukje van Den Haag teruggevonden en deze uitvinding maakt wc’s schoner dan ooit

Oudste stukje Den Haag teruggevonden

Een archeologendroom is uitgekomen. Onder het Binnenhof, vlakbij de ingang van de Eerste Kamer, zijn de resten gevonden van de eerste stenen gebouwen die in Den Haag zijn neergezet. Het gaat om funderingen uit de tijd van Floris de Vijfde.

Streep door woontorens Bellevue, bouw van 1200 woningen op de tocht

De woontorens die tegenover Den Haag Centraal moeten komen, dreigen te stranden. De ontwikkelaars zien er geen brood meer in nadat de gemeenteraad de torens bij voorbaat een kopje kleiner maakte.

Deze uitvinding maakt wc’s schoner dan ooit, zonder agressieve schoonmaakmiddelen

Wc’s schoonmaken is niet altijd een even prettig klusje. Om het onszelf makkelijker te maken, gebruiken we vaak heel veel milieubelastende schoonmaakmiddelen. De gevolgen zijn letterlijk en figuurlijk niet te overzien.

Tientallen klachten over ambtenaren

De gemeente kreeg in het eerste half jaar van 2021 58 meldingen binnen over ambtenaren die misbruik zouden maken van informatie, of waar belangenverstrengeling aan de orde zou zijn. In één geval wordt geprobeerd de ambtenaar te ontslaan.

Eerste terras van Nederland

Mannen die een deftige hoed dragen. Met in de hand een wandelstok, serieus kijkend in de camera. Zittend op het eerste terras van Nederland op het Plein in Den Haag. Tegenwoordig een alledaags tafereel, maar vroeger was horeca voor de rijken. Voor de Haagse kak. Het Haags Gemeentearchief brengt een ode aan de hotels, restaurants en cafés in de stad.

Annexatie

Een stukje Wassenaar annexeren om bouwplannen daar naar eigen hand te kunnen zetten. Dat voorstel deed Cees Pluimgraaff van het Haagse CDA, nadat bewoners van Benoordenhout zich zorgen maken over gevolgen van de nieuwbouw op het ANWB-terrein. Maar helpt een grenscorrectie daar wel tegen?

Is paardensport rendabel?

Woningbouw en een groot hotel moeten de Wassenaarse draf- en renbaan Duindigt van de ondergang redden. Volgens omwonenden is dat juist het begin van het einde. ,,Is de paardensport überhaupt rendabel?”

Vind je dode merel of ekster op straat? Niet oppakken!

Wie een dode ekster of merel vindt moet hem niet oppakken. Daarvoor waarschuwen experts. Met vogelgriep besmette vogellijkjes zijn de motor van een stille pandemie die al duizenden dieren het leven heeft gekost. Maar wie ruimt de geïnfecteerde kadavers dan wel op? D66 wil duidelijkheid van demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ,,Provincies en gemeenten moeten weten hoe ze dit moeten aanvliegen. Anders dreigt er een ramp.”

Gewraakt wooncomplex voor arbeidsmigranten stap dichterbij

De gemeente Westland gaat vermoedelijk nog deze maand definitief instemmen met de vestiging van een grootschalig wooncomplex voor arbeidsmigranten op de hoek van de Maasdijk en de Zijdijk in ’s-Gravenzande. Dat kondigde wethouder Albert Abee (Economische Zaken, Arbeidsmigratie) maandag aan tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De plannen worden op detailniveau mogelijk nog aangepast.

Denk stuurt deurwaarder af op Haagse dissidenten

Politieke partij Denk heeft na het vermeende afluisterschandaal van begin deze maand een deurwaarder afgestuurd op twee Haagse dissidenten. Ex-penningmeester Abdoel Haryouli en ex-voorzitter Ahmed El Hadioui van de Haagse afdeling moeten binnen twee weken 60.000 euro betalen vanwege de reputatieschade die zij de partij hebben toegebracht, zo sommeert een advocaat namens Denk.

Spreek jij iemand aan met een mondkapje op z’n kin?

Zet jij het verplichte mondkapje op in overdekte winkelcentra of ben je er na een kwartier shoppen en naar adem happen wel klaar mee en trek je het op je kin? Exacte cijfers zijn er niet, maar een flink deel van de mensen doet het laatste. Tot ergernis van de eersten. Beveiligers en ondernemers kijken regelmatig weg. ‘Mensen hebben al zo’n kort lontje’.

‘In Zuid-Afrika laten we ons niet uit het veld slaan’

Ondanks de nieuwe variant van het coronavirus in Zuid-Afrika ziet de Haagse oud-cateraar Christiaan Hanssen de zon in het water schijnen. Hij is weer even terug in zijn geboortestad, maar z’n Silonque Bush Estate & Spa, tegenover het Kruger National Park, draait dankzij de trouwe staf gewoon door.

Plan voor ‘Col du Zoetermeer’ krijgt nu ook steun van bolletjestruidrager Ide Schelling

Ide Schelling reed afgelopen Tour de France in de bolletjestrui, nu steunt hij het opmerkelijke plan voor een ‘Col du Zoetermeer’. De Haagse profrenner is ambassadeur van de Fietsklim.

Ondernemers Dasstraat pleiten voor verlichting na overvallen

De overval op Snackboetiek Rico’s aan de Dasstraat in Delft is hen niet in de koude kleren gaan zitten. Ondernemers aan de Dasstraat zitten er flink mee in hun maag dat het winkelpleintje in Tanthof, zeker tijdens de donkere dagen, onveilig is. ,,Wie kwaad in de zin heeft, kan er zo mee wegkomen”, weet raadslid Carla van Tricht (Onafhankelijk Delft).

Eerste damhert in Bentwoud aangereden, dier hield het slechts twee weken vol

Het damhert, dat slechts twee weken geleden voor het eerst werd gesignaleerd in natuurgebied Bentwoud, is doodgereden. Het was het eerste damhert dat in het gebied rond Zoetermeer en Benthuizen werd gespot. ‘Zonde’, vindt de boswachter.