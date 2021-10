Gemist? Overbuurvrouw ziet brand en maakt slapende buren wakker en lugubere enkele reis Den Haag voor Poolse migranten

Vijf spannendste plekken voor het Thrillerfestival in Zoetermeer

Vanaf zondag staat Zoetermeer acht dagen lang in het teken van het spannende verhaal. Uit alle windstreken komen bezoekers naar het jaarlijkse Nederlands Thriller Festival. Achter elke locatie schuilt een sidderend verhaal, maar waar bevinden zich de spannendste plekken van de stad?

De onafhankelijke schimmelexpert

Als iets tot hooglopende ruzies tussen bewoners en hun huisbaas leidt, is het wel overlast van vocht en schimmel. Want de ene keer ligt het aan het huis, maar de andere keer ook aan de manier waarop er wordt gewoond. In Den Haag wordt daarom een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert ingezet. ,,Gedrag is de lastigste component om te veranderen.”

Slapende buren

De jonge vader in de De Moucheronstraat kan het verhaal over de nachtelijke brand in het portiek naast zijn parterre nog navertellen dankzij een overbuurvrouw. ‘Zij had nachtdienst gehad bij de Ambulancedienst, zag het vuur en heeft ons wakker gemaakt’. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting in het portiek.

Lugubere enkele reis Den Haag voor Poolse migranten

Wat verschrikkelijk als je leven eindigt in een anonieme dood op een tramspoor in Den Haag. Zoals dat van de Poolse man (39) die deze week in Ypenburg onder de tram is geduwd door een 15-jarige. Veel meer Polen blijken een lugubere enkele reis naar Den Haag te hebben geboekt. ‘Extra pijnlijk om alleen met je dood in het nieuws te komen’.

Oplossing voor rivierkreeftenplaag

De hoeveelheid exotische rivierkreeft neemt explosief toe in de Nederlandse wateren. Omdat ze schadelijk zijn worden ze weggevangen door het Hoogheemraadschap, maar wat moet je met al die kreeftjes? Daar is iets op gevonden: otters Max en Skittle kunnen er maanden van eten.

Doet Den Haag misschien toch stiekem onderzoek naar moskeeën?

De gemeente zelf ontkent het, maar de op de islam geïnspireerde partij NIDA wil weten of Den Haag misschien toch stiekem onderzoek doet bij islamitische organisaties. De inzet van honderden ‘sleutelfiguren’ en het gebruik van ‘informele netwerken’ baart de Haagse fractie grote zorgen.

Verwaarloosde dakhond

Een hond die op een nat en drassig dak gehouden werd, is door de politie in beslag genomen. De eigenaar was al meerdere keren aangespoord om de situatie voor zijn viervoeter te verbeteren, maar deed dat niet.

Katholieke kerken in zwaar weer

Het gaat niet goed met de Rooms-Katholieke kerken in Delft. De Maria van Jessekerk, Sacramentskerk, Adelbertkerk en Franciscus en Clarakerk kampen met leegloop en financiële achterstanden. De overkoepelende Sint Ursulaparochie werkt aan plannen om sluiting te voorkomen.

Motormeiden

Het begon als een grapje, maar inmiddels is Motormeiden de grootste motor-community in Nederland voor vrouwen. Het platform steunt dames die op een motorfiets willen stappen. ,,We laten zien hoe leuk motorrijden is en we ijveren voor een niet-stereotiepe beeldvorming”, vertelt oprichter Tessa Deurloo (35) uit Monster.