Gemist? Overlast niet langer beheersbaar in Oude Centrum en bouw van mega vrijetijdscentrum verder weg dan ooit

‘Delft medeverantwoordelijk voor malaise rond Sjoerd S.’

Het is ‘klip en klaar’: de gemeente Delft is medeverantwoordelijk voor de financiële malaise waarin cliënten van de van oplichting verdachte boekhouder Sjoerd S. terecht zijn gekomen. Dat stellen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga.

De maat is vol, bewoners oude centrum waarschuwen dat overlast met de dag erger zal worden

En wéér was er een steekpartij op de Grote Marktstraat rond Black Friday. Vorig jaar stak de verwarde Luis P. drie willekeurige tieners in hun rug in Hudson’s Bay, woensdag viel een 43-jarige man medewerkers van de Albert Heijn aan met een mes. Voor de bewoners van het oude centrum is de maat vol.

Bokshandschoenen aan en stoten maar

Van een lief klein kuikentje tot een ware tijger. Deze transformatie zag Debora van Velzen, kindercoach en de drijvende kracht achter ‘Boksend groeien’, een 11-jarig meisje doorgaan.

Strafeis 10 jaar cel

De Poolse Agnieszka G. had niet direct in de gaten dat ze haar partner Pawel dodelijk had getroffen toen ze hem stak tijdens een huiselijke ruzie op 19 februari 2019. Terwijl hij versuft op het toilet van hun Haagse woning aan de Mariottestraat lag, maakte G. nog foto’s van hem, en reinigde de wc.

‘Ik zou toch graag 17 januari stampvoetend open gaan’

Ook Westlandse horecaondernemers zijn het zat en overwegen 17 januari toch de deuren te openen. Ze leggen zich niet meteen neer bij het standpunt van Horeca Westland. ‘Als er dinsdag geen duidelijkheid komt, kijk ik wie ik mee kan krijgen en gaan we gewoon open’.

Sintcadeau voor octopus in Sea Life Scheveningen, maar krijgt hij hem zelf open?

De feestdagen staan voor de deur, de cadeaus vliegen de deur uit. Onder het mom ‘iedereen verdient weleens een kadootje’ besloten medewerkers van Sea Life Scheveningen hun octopus te verrassen. Voorwaarde was wel dat het dier zijn eigen pakje moest openmaken.

Tijdelijke pakketautomaat bij Gamma om winkeliers te ontlasten

PostNL wil z’n retail-partners ontlasten deze drukke decembermaand en zet daarom pakketautomaten neer. Ook in Den Haag is er een geplaatst, bij de Gamma, aan de Oude Haagweg.

Bouw van nieuw mega vrijetijdscentrum verder weg dan ooit

De bouw van een prestigieuze vrijetijdscentrum in Transvaal (MVC), op het terrein waar nu Karwei is gevestigd, lijkt verder weg dan ooit. Een poging van de gemeente om de huurovereenkomst met de bouwmarkt via de rechter te beëindigen, is deze week mislukt.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.