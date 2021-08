Gemist? Overnachten in SM-Airbnb en ‘het afvoerputje van Zoetermeer’

Drugspanden, prostitutie en steekpartijen in Eilandenbuurt

Hangjongeren? De problemen in de Eilandenbuurt in Oosterheem zijn veel groter volgens buurtbewoners. De gemeente Zoetermeer hoopt dat de buurt zelf erger leed kan voorkomen. Zo moet een buurtfeest de sfeer in de probleemwijk verbeteren.

Overnachten in SM-kamer met zwepen en rad

Een SM-kamer waar alles klaar ligt voor gebruik is misschien wel de meest unieke Airbnb van de Haagse regio. Na een totaalverbod op Airbnb-verhuur in Den Haag zijn de regels sinds 1 augustus weer versoepeld. Op de website vind je nog andere bijzondere vakantieadresjes. Dit zijn de parels in onze regio.

Overal verbeteren de fietspaden, maar de Haagse binnenstad blijft achter

Als het aan wethouder Van Asten ligt, moet iedereen in Den Haag de fiets op. Maar niet in de binnenstad. Zo lijkt het tenminste. Wil je het centrum doorkruisen, is eigenlijk geen van de wegen echt geschikt. ,,We hebben het niet over een fietspaadje aan de rand van de stad. Dit gaat om duizenden mensen per dag.”

Leuke vakantie voor kids voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is

,,Hier word ik blij van”, zegt Piet Vreugdenhil (CDA, sociaal domein), terwijl hij toekijkt hoe kinderen zich op Sportpark Polanen in Monster vermaken met sport, kunst en vuurtje stoken. De wethouder bezoekt de slotdag van de kindervakantieweken, georganiseerd door Westland Cultuurweb en Vitis Welzijn.

‘Grimmige sfeer’ in Voorburg maakt werk van agenten onmogelijk

Bij een ontploffing bij een woning in de Holwerdalaan in Voorburg is in de nacht van zaterdag op zondag een voordeur en bellentableau beschadigd. De grimmige sfeer die daarna op straat ontstond, maakte het onderzoek van de politie ter plekke onmogelijk.

Politie heeft drukke nacht door meerdere steekpartijen in Den Haag

Bij een ruzie aan de Spaarnestraat in Den Haag is vannacht iemand neergestoken. Twee verdachten werden aangehouden. Ook op de Paul Krugerlaan vond een steekincident plaats.

Het kleine, stille en knappe broertje van de windmolen

Windmolens leveren grote hoeveelheden groene stroom en zijn daarmee cruciaal in de energietransitie. Maar ze stuiten ook op de nodige weerstand. Want wie wil er nu naast zo’n joekel van een ding wonen? De Flower Turbine is klein, stil, aangenamer om naar te kijken en daarmee een stuk toegankelijker.

Brand in appartementencomplex Meppelweg, vermoedelijk door hennepkwekerij

Een appartementencomplex aan de Meppelweg in Den Haag is zondagmorgen ontruimd vanwege een brand in een woning. Vermoedelijk was er een hennepkwekerij gevestigd.

Peter geeft Delfts blauw porselein een nieuw leven

Museum Prinsenhof Delft riep stadgenoten dit voorjaar op om hun mooiste porselein uit te lenen. Inmiddels trekt de expositie ‘Porselein uit je kast’ veel bekijks. Mede dankzij Peter Ruigrok, die van Delfts blauwe theepotten vogelhuisjes maakt.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo's die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

