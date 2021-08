Gemist? Pad legt bouw van woonwijk stil en lof voor vrouw die rennende verdachte tegenhield

Een snoekduik en weg is je ijsje of worst

Meeuwen zijn slimme beesten. Neem het Rotterdamse vogelpaar dat elke dag opnieuw naar Den Haag vliegt om zich daar in de binnenstad te goed te doen aan een niet al te gezonde maaltijd.

Deze pad zorgt ervoor dat de bouw van een hele woonwijk meteen is stopgezet

De bouw van een nieuwe woonwijk in Monster is stilgelegd omdat er tóch rugstreeppadden in het gebied leven. Eerder konden die niet gevonden worden, maar nu blijken ze er wel degelijk te zijn. ,,Dat krijg je als je in de duinen bouwt.”

Het is weer fijn langs de lijn in het amateurvoetbal

In een derby gaan rivaliteit en intensiteit nog weleens ten koste van de kwaliteit. Dat was gisteren bij de 2-0 thuiszege in de derde divisie van het Haagse Quick op Westlandia deels het geval. Maar dat maakte de amusementswaarde er niet minder om. ,,Wat heb ik jóu lang niet gezien.”

Westlandse Arantxa Rus nu de beste tennisster van Nederland

Ze won het voorbije weekeinde haar tweede ITF-titel in een week tijd en was recent dicht bij haar eerste WTA-titel. Tennisser Arantxa Rus presteert goed, ook nu ze - door het stoppen van Kiki Bertens - de nummer 1 van Nederland is. De komende maanden moet blijken hoe de Westlander met haar veranderde status omgaat, bijvoorbeeld op de US Open later deze maand.

Jonge vrouw die rennende verdachte tegenhoudt overladen met lof

Wie ze is, is nog niet duidelijk. Maar de jonge vrouw met grijze rugzak die in een door de politie gedeeld filmpje een rennende verdachte in de Haagse Spuistraat tegenhoudt, wordt op sociale media overladen met complimenten. Maar er zijn ook vragen: hoe risicovol is het en mag de politie deze beelden zomaar delen?

Blauwalgen en bacteriën teisteren zwemplassen

Het is dat het bepaald geen topzomer is, want anders waren liefhebbers van zwemplassen helemáál in de aap gelogeerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland doet wat ze kan. ,,Maar het blijft de natuur.”

Zoetermeerse jongeren zetten zich in voor natuur

Ze zijn jong, maken groene keuzes en overtuigen het liefst de rest van de wereld dat ook te doen. Met het Green Impact Network gaan de Zoetermeerse jongeren de strijd voor het klimaat aan. ,,Ouderen zitten vastgeroest in bepaalde patronen, onze generatie is veel flexibeler.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.