Gemist? Paddle out voor verdronken surfers en veel besmettingen in horeca

JOUW REGIONIEUWSBen je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van donderdag 3 september.

Paddle out voor verdronken Joost, Sander, Pim, Max en Matthijs

Op het strand van Scheveningen zijn vandaag surfers samengekomen voor een zogenaamde paddle out. De grote groep mensen ging gezamenlijk het water in om de vijf zwemmers en surfers, die afgelopen voorjaar omkwamen in de zee, te herdenken.

Veel besmettingen in Haagse horecagelegenheden

Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus blijft oplopen in de regio Haaglanden. Een opvallend deel van deze besmettingen vindt plaats in horecagelegenheden. Daarom zijn er de afgelopen week meerdere zaken gesloten.

Gerard (91) na jaren toch herenigd met zijn vrouw Riet (87)

De tranen sprongen in de ogen van Gerard Walther toen hij het goede nieuws hoorde. De 91-jarige Zoetermeerder wordt binnenkort herenigd met zijn vrouw Riet (87), met wie hij al zeventig jaar getrouwd is. Het stel woonde al jaren los van elkaar.

Ouders kunnen contributie niet betalen

Hafid El Boustati is oud-wereldkampioen kickboksen en oprichter van Fightclub 070 in de Schilderswijk. Samen met een groep vrijwilligers hield hij dagelijks vijftig tot honderd kinderen van de straat. Toen de gemeente in maart de Ooievaarspasregeling stopzette kwam de klad erin.

Vaccinatieweek in Den Haag

Den Haag organiseert als eerste stad van het land een speciale vaccinatieweek. Dat meldt de gemeente vandaag. De week is van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september en moet het bewustzijn over het vaccineren vergroten en ervoor zorgen dat er meer wordt gevaccineerd.

Koningspaar met auto op Prinsjesdag

Geen rijtoer en balkonscène dit jaar op de derde dinsdag van september. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen op Prinsjesdag bij de Grote Kerk in Den Haag aan met een auto. Dat meldt de rijksoverheid vandaag.

Meer blauw op straat in Duindorp

Een nieuw jeugdhonk krijgt Duindorp voorlopig nog niet, maar de gemeente presenteert een opvallend alternatief om verveling te bestrijden: kinderen kunnen binnenkort de politie helpen met het veilig houden van de wijk.

Bekijk hier onze video's van de afgelopen dagen

