Gemist? Parnassia-schutter 14 dagen voor schietdrama ongevaarlijk verklaard en vrees voor rugstreeppadden

De 67-jarige verwarde schutter Jan K., die op 12 juli bij Parnassia aan de Leggelostraat in Den Haag het vuur opende op beveiliger Martin den Dekker (53) en een behandelaar(36), was nog maar veertien dagen thuis. Hij had net een langdurige opname bij de ggz-instelling achter de rug. Het is onderdeel van een onderzoek dat nu loopt naar het ernstige geweldsincident.

Massaslachting of zijn ze zelf vertrokken?

Bewoners van de Haagweg vrezen dat een kolonie beschermde rugstreeppadden is gedood bij voorbereidende activiteiten voor het bouwplan Westmade Noord. Volgens de gemeente Westland heeft de projectontwikkelaar gehandeld volgens de wet Natuurbescherming.

Droom van Anniko (17) viel in duigen

Jarenlang had Anniko Firman (17) één droom: studeren aan de Engelse universiteit van Cambridge. Ze werkte keihard en slaagde summa cum laude met zes keer een 10 en acht keer een 9 als eindcijfer aan het Haagse Sorghvliet. Haar droom leek in duigen te vallen toen haar moeder vorig jaar overleed aan corona.

Vierjarig meisje met verbrand gezicht en gebroken botten

Een vierjarig kind met ernstige brandwonden in haar gezicht, gebroken ribben, blauwe plekken over haar hele lichaam en een gebroken pols. Volgens de verdenking toegebracht door haar stiefvader Elyomar P. (33), die al eerder is veroordeeld voor partnergeweld.

Natuurjongeren op zomerkamp

Jonge natuurvrienden zijn op zomerkamp in Den Haag. Met vlindernetten en verrekijkers trekken ze door de stad. De jacht op een zwartpuntvolgeling is geopend.

Oprukkende rode rivierkreeft zorgt voor veel onrust

De Amerikaanse rivierkreeft houdt de gemoederen bezig nadat maandag in een polder bij Reeuwijk een dijk doorbrak, er nooddammen moesten komen en vee werd geëvacueerd. Boeren geven de gravende exoot de schuld. In Delft en regio staan de seinen op rood, want de overlast van de zich massaal voortplantende kreeft bouwt zich ook hier op.

Team Westland keert met huiswerk terug uit Frankrijk

In de eerste week van oktober gaat het gebeuren: de beklimming van de Tourmalet door Team Westland. Vorige week verkenden René Beukers, Dirk Huis, Peet Rodenburg en Hans Zuidgeest het terrein en de uitvalsbasis: de verbouwde camping Les Trois Vallées in Argeles Gazost.

Raadslid wil jongerenrechtbank in Zoetermeer

Minderjarigen die de fout ingaan, moeten bestraft worden. Alleen niet door justitie, maar door hun leeftijdgenoten in speciale rechtbanken, vindt Sepehr Mohammadian.

Met ‘spoken word’ wil Hacer (17) jongeren en ouders aanspreken op zwerfvuil

Hacer Dogan is 17 jaar en geboren en getogen in Transvaal. Over het zwerfvuil en andere problemen in haar wijk maakte ze een spoken word-voordracht. ,,Ik wil mijn stem laten horen omdat er veel te verbeteren valt”, zegt ze.

