Gemist? Pas 25.000 vaccinaties in Den Haag en vrachtwagen rijdt kledingwinkel binnen

Vrachtwagen rijdt kledingwinkel binnen

Een vrachtwagen is vanmiddag dwars door de gevel gereden van een kledingwinkel aan het Honderdland in Maasdijk. De schade aan het pand is enorm. ,,De hele showroom is vernield, maar gelukkig is het gebouw nog stabiel.”

Pas 25.000 vaccinaties in Den Haag

Ruim 25.000 Hagenaars zijn tot begin april door de GGD Haaglanden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is 4,7 procent van alle zelfstandig wonende inwoners. In andere gemeenten in de regio gaat het prikken wat sneller.

Corona slaat dodelijker toe onder Hindoestanen

Hindoestaanse Hagenaars overlijden gemiddeld twee keer vaker aan corona dan besmette mensen in andere groepen. Er is veel overgewicht en diabetes en dat maakt besmetting gevaarlijker. Getroffen families in Den Haag, de Hindoestaanse hoofdstad van het land, praten er liever niet over. ,,Er is schaamte.”

Paniek bij huurders

Onder tientallen tuinders van de hobbytuin in de Haagse Spoorwijk is grote paniek uitgebroken. De gemeente heeft namelijk de huurovereenkomst opgezegd met de stichting die de volkstuintjes beheert. De Hagenaars vrezen dat de gemeente hun tuintjes wil afpakken. ,,We zijn hier net familie.’’

Helpers van Mesdag in de spotlights

Het Scheveningse dorp. De boten op het strand. De galopperende paarden. De grote Haagse schilder Mesdag kon dat helemaal niet schilderen op zijn panorama. Zeegezichten waren zijn vak. In de nieuwe tentoonstelling zet het museum de helpers van Mesdag in de spotlights.

Delfts wonderkind

Talloze wetenschappelijke artikelen zijn er over geschreven en verwoede discussies leidden tot een soort wedstrijd wie de echte had. Nou, dé boekenkist waarin Hugo de Groot ontsnapte uit Slot Loevestein, precies 400 jaar geleden, staat toch echt in Museum Prinsenhof Delft. Denken ze.

‘Crematies aan de lopende band’

TU steekt miljoenen in megaklimaatplan

De TU Delft pompt de komende tien jaar miljoenen in onderzoek naar klimaatverandering en in het klimaatneutraal maken van de universiteitscampus. De ambitie is er om van de campus een levend laboratorium te maken, waarin studenten en medewerkers niet alleen leren over de klimaatcrisis maar hun oplossingen daarvoor ook gelijk in de praktijk brengen. ,,Alles in de omgeving wordt onderdeel van het leerproces.”

‘Iemand met godsdienstwaanzin is nog geen terrorist’

In een klap liet het Openbaar Ministerie vallen dat Malek F. een terroristisch motief had toen hij drie mensen neerstak op 5 mei 2018 bij de Haagse Hogeschool. Maar zo gestoord dat hij geen gevangenisstraf kan uitzitten, is hij volgens het OM ook niet. Ze eiste twaalf jaar cel en tbs.

