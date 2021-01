Gemist? Pas op voor coronatest-moeheid en winkeliers introduceren windowshoppen

Noodlijdend Vestia splitst zich op in drie lokale corporaties

Ondanks een eerdere reddingsactie blijven de schuldenproblemen van woningcorporatie Vestia zo groot, dat de volkshuisvester zichzelf in drieën wil splitsen. Eén in Den Haag, één in Delft en Zoetermeer en één organisatie in Rotterdam, meldt Vestia. Met de drie ‘sobere’ woningcorporaties hoopt Vestia meer aan het onderhoud van haar woningen te kunnen doen.

Hutjemutje op het Binnenhof

Hutjemutje staan de journalisten en cameralieden voor de dranghekken van het ministerie van Algemene Zaken. Erachter drommen ook de belangstellenden samen op het Binnenhof. ,,De val van het kabinet is de enige attractie die open is’’, lacht Herman die voor werk in Den Haag moest zijn. ,,Dat pik ik mooi even mee.’’

Sara kwam niet meer terug uit Sobibor

Wat er door haar heen ging, weet niemand. Als in een opwelling, momenten voor de trein vertrekt, geeft ze haar meest dierbare bezit, een portemonnee, af aan een man. Hij zorgt ervoor dat de portemonnee terechtkomt bij haar Rotterdamse buren, de familie Vaatstra aan de Vijverhofstraat. De familie bewaart de portemonnee bijna 75 jaar lang.

‘Zou fijn zijn als afhalen mag’

Nu de lockdown langer duurt, doen winkeliers er alles aan om toch hun klanten te kunnen bedienen. In de winkelstraten zijn daarom de etalages inmiddels voorzien van QR-codes, prijzenlijsten en matentabels. Met ‘windowshopping’ kan je zo toch lokaal kopen. ‘Het zou nog beter zijn als klanten hier mogen komen afhalen’

Pas op voor coronatest-moeheid

Terwijl het vaccineren van medewerkers van verpleeghuizen ‘loopt als een trein’ hamert topvrouw Annette de Boer van GGD Haaglanden op testen bij klachten. Het gedaalde aantal coronatesten lijkt op testmoeheid, maar testen blijft hét wapen tegen besmettingen.

Den Haag verklaart informatie vaak geheim. Maar is dat terecht?

Den Haag verklaart informatie geregeld geheim. Maar het is voor de politiek lastig om te achterhalen of inwoners terecht in het ongewisse worden gehouden. Dat komt doordat het stadsbestuur meestal niet motiveert waarom de geheimhouding op gemeentelijke stukken nodig is.