Gemist? Paul Krugerlaan beklad met hakenkruizen en laaggeletterdheid groeit onder Westlandse jongeren

Paul Krugerlaan beklad met hakenkruizen

Ineens staan daar een hakenkruis en de teksten ‘kk jood’ en ‘hamas’ op de stoep in de Paul Krugerlaan. Omwonenden en ondernemers zijn de onrust in hun straat helemaal zat. ,,Het duurt nu al weken.”

Lijft universiteit straks 2500 plekjes in?

Omwonenden van de TU Campus vrezen het ergste: de TU lijft binnenkort mogelijk 2500 parkeerplekken in. Wordt het voor hen straks urenlang zoeken naar een parkeerplekje? Komen ze met minder plekken in de omgeving nog wel aan een parkeervergunning? En hoeveel gaat het ze eigenlijk kosten om de auto te stallen?

Bert van Alphen stapt op

De Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad naar aanleiding van een vernietigend rapport over de gang van zaken bij de inmiddels failliete Energieacademie.

Hagenaars aangehouden voor dood Rinus

Een 34-jarige vrouw en een 35-jarige man zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Rinus. De 56-jarige Hagenaar werd op 3 september levenloos in het park bij de Lijnbaan aangetroffen.

‘Bang voor een grote mislukking’

Van steen naar groen. De gemeente Zoetermeer wil het sfeerloze Dobbegebied veranderen in een groen Centraal Park. Buurtbewoners hebben hun twijfels.

‘Stadsbestuur moet in de bres springen’

Het LangeLand en het Orthopedisch Centrum weg uit Zoetermeer? De gemeenteraad vindt dat ondenkbaar en eist daarom dat het stadsbestuur in de bres springt voor behoud van de ziekenhuizen.

Hellingbaan bij Molenslag in Monster kan nog jaren duren

De aanleg van de vurig gewenste hellingbaan bij strandopgang Molenslag in Monster laat vanwege de stikstofproblematiek voorlopig op zich wachten. De bevoorrading van twee strandtenten over het fietspad in de duinen gaat daarom door. Maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de paviljoens met drones te gaan bevoorraden.

Burgers willen wél op zoek naar geëxecuteerde verzetshelden

Jurriaan Wouters (45) is behalve een actief dienende luitenant-kolonel met een flinke staat van dienst, ook zeer direct. Hij draait niet om de hete brij heen. In onvervalst Haags laat hij weten, namens een uitdijende groep burgers, de weigering van Dunea om met grondradar te speuren naar geëxecuteerde verzetshelden een schande te vinden. ,,Ik ben woedend en we leggen ons hier nooit bij neer.”

Strafzaak dodelijke steekpartij op de Haagse Pier van start

Zonder dat alle getuigen gehoord zijn begint half oktober de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Roan W. en Darrel L., die ervan worden verdacht dat ze Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) hebben doodgestoken.

Laaggeletterdheid groeit onder Westlandse jongeren

De groep Westlandse jongeren die laaggeletterd van school komt wordt steeds groter. Zo’n 25 procent is laaggeletterd op 15-jarige leeftijd. Wethouder Piet Vreugdenhil noemt deze ontwikkeling zeer zorgelijk. ,,Het zijn cijfers die bij mij het koude zweet doen uitbreken.”

Naar Amare

Na twee maanden een pop-up redactie te hebben gehad in Scheveningen, neemt het AD de komende weken tijdelijk zijn intrek in het nieuwe cultuurhuis Amare. Niet dat de hele redactie daar naartoe verhuist, we krijgen een eigen werkplek in de Stadskantine op de eerste etage.

Mobiliteitshub in gebruik genomen

Aan de Engelsestraat is de mobiliteitshub van Delft Mobility in gebruik genomen. Het is een plek waar Delftenaren via de JustGo app elektrische auto’s en fietsen met elkaar kunnen delen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.