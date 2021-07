Gemist? Pijnlijke blunder met felicitatiebrief en aangifte van verscheuren Israëlische vlag

Pijnlijke blunder

De enige keer in haar lange leven dat mevrouw Bakker (84) uit Voorburg een brief van de koning en koningin krijgt is meteen ook de allerpijnlijkste en verdrietigste. Het zijn de felicitaties voor het 60-jarige huwelijk van het echtpaar Bakker. Maar bruidegom Gerard is een maand ervoor overleden.

Aangifte van diefstal en verscheuren Israëlische vlag

De gemeente Den Haag heeft aangifte gedaan van diefstal en vernieling van een Israëlische vlag. Die werd tijdens een anti-Israël-demonstratie op 12 mei gestolen uit een vlaggenmast en verscheurd.

Antiek- en boekenmarkt op Lange Voorhout viert 50-jarig jubileum

Wat doet de opkomst van internet met de verkoop van boeken? Een encyclopedie is niet meer nodig sinds het ontstaan van Google. De antiek - en boekenmarkt op het Lange Voorhout in de Haagse binnenstad overleefde de ‘tand des tijds’.

Vestigingen kinderopvang dicht na overlijden van Shanna (32)

De 32-jarige vrouw die vrijdag stierf na een fataal ongeval op de Schaapweg in Rijswijk werkte in één van de vestigingen van kinderopvang Up in diezelfde stad. Het nieuws van het overlijden van Shanna is hard binnengekomen.

Corona nog steeds flinke obstakel

Het EK is met een jaar vertraging in volle gang en atleten treffen de laatste voorbereidingen voor de aanstaande Olympische Spelen. Voor het Varend Corso vormen de coronaperikelen dit jaar zoals bekend nog een te grote hindernis om het festijn doorgang te laten vinden. In 2022 keert het Varend Corso echter sterker terug dan ooit, beloven de organisatoren.

Haagse Kimberley staat haar mannetje

Ze zeiden altijd: je moet mannen- en vrouwenvoetbal niet met elkaar vergelijken. Maar nu vrouwen ook officieel in standaardelftallen bij de mannen mogen meespelen, is dat onvermijdelijk. Plus interessant. Vooral als Kimberley Smit (21) voor de toelichting zorgt.

Aantal hulpvragen blijft maar pieken in Zoetermeer

Het aantal Zoetermeerders dat Wmo-hulp aanvraagt, blijft maar pieken. Het eerste halfjaar moest de stad opnieuw extra mensen inhuren om de stroom aanvragen weg te werken.

Vindster kat die een wereldreis maakte krijgt jaar later kitten cadeau

Wie weet het nog? Vorige zomer stond dierenliefhebbend Westland op zijn kop toen een kat op reis van Schotland naar Polen hier verdwaald raakte. De Poolse eigenaar werd uiteindelijk gevonden door Faye van Helden. Als dank krijgt de ‘s-Gravenzandse nu een kitten uit het nestje van de zoekgeraakte poes.

Harinkje happen? Dat doe je in Scheveningen onder een afdakje

Iedereen in Scheveningen weet: als je een harinkje hapt, moet je beschermd staan. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat jouw net gekochte visje met uitjes wordt weggekaapt. Door een meeuw die net zoveel trek heeft als jij.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.