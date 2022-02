Gemist? Pleidooi voor openhouden AZC Rijswijk en Den Haag wil casino niet in winkelcentrum

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Geen zorgen! Dit is het belangrijkste nieuws van vrijdag 25 februari .

ADO Den Haag is definitief gered

ADO Den Haag kan definitief blijven bestaan. De rechter is vanochtend akkoord gegaan met het plan dat de club met haar schuldeisers heeft opgesteld. Met Bolt ADO Den Haag Holding LLC als nieuwe eigenaar kan de Haagse club nu een doorstart maken.

Den Haag wil casino niet in winkelcentrum

Het futuristische Soulsistah-gebouw op de Scheveningse boulevard staat leeg en tegelijk zoekt Hommerson naar een plek voor een casino. Eén en één is twee, vindt de ChristenUnie-SGP.

Pleidooi voor openhouden AZC Rijswijk

De ChristenUnie Rijswijk wil dat het asielzoekerscentrum in de stad langer openblijft. De partij had dit al in hun verkiezingsprogramma staan, maar benadrukt dat het nu extra belangrijk is geworden door de Oekraïense vluchtelingen die hun land verlaten na de Russische invasie.

Celstraffen geëist tegen grote groep pubers met messen

Veertien messentrekkende pubers tussen de 14 en 18 jaar hoorden deze week celstraffen tot negentien maanden tegen zich eisen wegens poging tot moord of berovingen in de Zoetermeerse wijk Meerzicht.

Tijdelijke oplossing voor van warm water verstoken verpleeghuis

Er komt een tijdelijke oplossing voor het van warm water verstoken verpleeghuis De Hooge Tuinen in Naaldwijk. Een ruime week moeten de dementerende bewoners het al zonder een goede douchebeurt stellen. Maar daar komt verandering in, bevestigt zorginstelling Pieter van Foreest. ,,We knallen er enorme aantallen boilers in.”

Kleintje Carnaval brengt de beentjes in het Kabbelgat weer van de vloer

Delft viert zaterdag en zondag eindelijk weer carnaval. Weliswaar in afgeslankte vorm, maar voor de smachtende feestvierders van het Kabbelgat is het een geschenk uit de hemel.

Den Haag doet wat het kan in strijd tegen uitbuiting van arbeidsmigranten

‘Voorzichtig optimisme’, heerst er in de Haagse politiek. In de strijd tegen de uitbuiting van Haagse arbeidsmigranten lijkt de stad hulp te krijgen van het nieuwe kabinet. Nu de steun van Westland nog.

Campagnekenners zien waar stemmen te halen zijn

Kersverse ministers, populaire Kamerleden of partijprominenten van vroeger; ze worden standaard uitgenodigd voor een fotomomentje in campagnetijd. Maar er zit meer achter de keus van bekende Haagse politici om in hun overvolle agenda’s tijd vrij te maken voor een glansrijk plaatselijk optreden.

Zoetermeerse burgemeester in actie tegen wapenbezit minderjarigen

Laat je talent zien, niet je mes. Dat is de boodschap van de nieuwe campagne tegen wapenbezit onder de jeugd in Zoetermeer. Steeds vaker zijn minderjarige jongeren betrokken bij steekincidenten.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.