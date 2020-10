Gemist? Plein blijft open voor demonstraties en ondernemer opent eigen testlocatie in Zoetermeer

Nieuwe besmettingen

In een dag tijd zijn er in Den Haag 322 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen. In regio Haaglanden was het totale aantal 623. Landelijk nam het aantal coronagevallen toe met 7305 besmettingen.

Bronovo mogelijk toch calamiteitenhospitaal

Er wordt keihard gewerkt aan de mogelijkheid om van het Bronovo een calamiteitenhospitaal te maken voor coronapatiënten. Het onderzoek daarnaar moet zo snel mogelijk klaar zijn en dan kan met de inrichting worden begonnen.

120 euro voor een sneltest

Testen, testen, testen, dat moet helpen om het coronavirus klein te krijgen. Daarom komen er steeds meer teststraten van de GGD in de regio, maar vandaag startte ook een ondernemer met een eigen testlocatie in Zoetermeer.

Reeks autobranden houdt Monster in greep

Een reeks voertuigbranden bezorgt bewoners van de Rijnweg in Monster doodsangsten. In twee opeenvolgende nachten zijn in totaal vijf voertuigen in vlammen opgegaan. ,,Ik begin nu toch wel aan een pyromaan te denken.”

Een dag open

Na een voorbereiding van vele jaren kon het filiaal van McDonald’s langs de A4 in Den Hoorn vandaag eindelijk de deuren openen. Het feest in het fastfoodrestaurant is echter van uitermate korte duur. Vanavond om 21.00 uur moet de deur alweer op slot, als gevolg van het kabinetsbesluit om de horeca voorlopig te sluiten.

Twee verdachten opgepakt voor steekpartij in bedrijfspand Rijswijk

De politie heeft twee verdachten opgepakt voor een steekpartij in een bedrijfspand aan de Polakweg in Rijswijk gisteravond. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Demonstraties

Het Plein blijft open voor demonstraties, ook al voelen politici zich regelmatig geïntimideerd door demonstranten tegen de coronamaatregelen. Wel moeten protesten dan zijn aangemeld. ,,De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, dat beperk je niet lichtzinnig”, laat burgemeester Jan van Zanen weten in reactie op een brief van Kamervoorzitter Khadija Arib.

Liveblog

Hoe vergaat de eerste dag in de ‘gedeeltelijke lockdown’ in Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer? Volg het in ons liveblog.

