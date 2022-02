Gemist? Politici gevraagd te zwijgen over moslimonderzoek en 150 miljoen euro coke in burgerlijk dorpje

Gemeente Delft vraagt politici te zwijgen over geheim moslimonderzoek

Delftse raadsleden is met klem gevraagd niet te praten over een bijeenkomst, komende donderdag, waar tekst en uitleg wordt gegeven over een omstreden onderzoek naar moslims in de stad. Die radiostilte is nodig omdat de veiligheid van de betrokken onderzoekers mogelijk in gevaar is.

‘Doodgewone gasten’ kozen dit burgerlijke dorpje om 150 miljoen euro aan coke te verbergen

Waar verberg je 2000 kilo cocaïne? Een internationale drugsbende dacht in het bescheiden Voorschoten, op de grens met Wassenaar, drugs ter waarde van 150 miljoen euro uit het zicht te kunnen houden. Fout gedacht. De gps van een huurauto leidde de politie naar Voorschoten en daarmee naar een van de grootste Nederlandse harddrugsvangsten ooit.

Pesten met verkiezingsposters: overal hangt het hoofd van Danny, kan ‘huis ermee behangen’

Wil je alle aandacht? Eerder dan de anderen de hele stad volhangen met jouw verkiezingsposter? Pisnijdig maak je de rest. ‘Wij. moet ze verWIJderen’.

Meerderheid Westlandse gemeenteraad wil Forum voor Democratie niet uitsluiten

Een forse meerderheid binnen de Westlandse gemeenteraad voelt er niets voor om voor de verkiezingen al politieke partijen, zoals Forum voor Democratie, uit te sluiten van samenwerking. FvD doet voor het eerst in Westland mee.

Peperdure boeketten van mindere kwaliteit op Valentijnsdag: ‘Dunne stelen die snel breken’

Condens wolkt uit de pijpen. Er wordt duidelijk flink gestookt in de kassen. Met de huidige gasprijs blijft dat niet zonder gevolgen. Zo zijn de bloemen op Valentijnsdag peperduur. Is er last minute nog een leuk boeketje voor je geliefde te vinden zonder dat je steil achterover valt?

‘Hier in Nederland is alles paniekerig, dat merken wij als truckers ook in het buitenland’

Waar de binnenstad van Den Haag zaterdagochtend werd verrast door een protest en het verkeer tot in de namiddag vaststond, stond de politie een dag later al vroeg paraat voor alweer de volgende demonstratie. Die verliep vlekkeloos. Alleen op de truckers bij het ADO-stadion kreeg de politie lang geen grip.

Kees Brouwers is opgelucht dat de soap rond doodsbedreiging erop zit: ‘Een moeilijke periode’

Kees Brouwers (25) heeft zondag een bijzondere middag beleefd. De middenvelder van zondag-tweedeklasser HVV speelde weer tegen de club waartegen hij de zwartste bladzijde uit zijn voetbalcarrière beleefde. Een kleine vier maanden geleden werd de Hagenaar op het terrein van Coal namelijk geslagen en met de dood bedreigd. Na het weerzien met de Rotterdammers zette Brouwers definitief een streep onder die heftige novembermiddag. ,,Een streep als afsluiting van een moeilijke periode.”

Yogastudio Westland mogelijk gered: gymzaal in Heenweg alternatief voor 150 cursisten

Er gloort weer hoop voor Yogastudio Westland, nu de oude gymzaal in Heenweg, vlak bij de Maasdijk, als (tijdelijk) alternatief kan dienen voor de 150 cursisten. Het Open Huis, het huidige onderkomen van de yogastudio, gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor een zogenoemd Fitpark.

Cadenza 2 leidt tot minder zonuren omwonenden, maar woontoren wordt niet verlaagd

Omwonenden in het Stadshart krijgen minder zonuren dan de norm is door de komst van Cadenza 2. Desondanks wordt de woontoren niet verlaagd of verschoven.

Dit koor wil in jubileumjaar ook vooral anderen blij maken

Ze bestaan dit jaar twintig jaar en willen dat uitgebreid vieren. Omdat het weer kan en om iedereen blij te maken na twee jaar coronapandemie. Zo staat er in oktober een groot jubileumconcert van het Haagse wereldkoor Voces del Mundo gepland, vertelt voorzitter Tineke Hafkemeijer (69).

Gebroken rib en bloederig oog: Puppy Zoë piept en kraakt van de pijn, maar eigenaar doet niets

Het pupje Zoë, een Amerikaanse Staffordshire, sleepte zich piepend van de pijn voort. Een gebroken rib stak uit, ze had striemen op haar buik en een bloederig oog. Dat zagen agenten toen ze het teefje 11 mei 2018 in beslagnamen in de woning van R. (31) in Rijswijk. De eigenaar wilde het leed van zijn huisdier ‘nog even aanzien’.

Ik haalde een bosje rozen en kreeg de bon: is dit de rekening, of een voorstel tot overname van de zaak?

COLUMN SJAAK BRAL | Met Valentijnsdag voor de deur is deze zondag aan de stamtafel van koffiehuis de Koning de vraag wat er voor cadeau wordt gegeven. ‘Ik geef dit jaar geen rozen’, zegt Schele Joop op getergde toon. ‘Gisteren een bosje rode rozen gehaald, kreeg ik de bon. Ik zeg: is dit de rekening, of een voorstel tot overname van de zaak? Meteen teruggegeven en gekozen voor een bosje Pijlkruid. Cupido, weet je wel.’

Drievoudig moordenaar Thijs H. geconfronteerd met telefoongesprekken: ‘Pijnlijk om naar te moeten luisteren’

HOGER BEROEP | Drievoudig moordenaar Thijs H. is vanmorgen in het gerechtshof in Den Bosch geconfronteerd met opgenomen telefoongesprekken met zijn moeder. ,,Ik vind het ontzettend pijnlijk om hiernaar te moeten luisteren,” reageerde hij. H. staat opnieuw terecht voor het ‘zomaar’ doodsteken van drie mensen in mei 2019. Voor de zaak zijn drie dagen uitgetrokken.

Liefde of seksuele uitbuiting? Adel K. profiteerde rijkelijk van vriendins inkomsten als prostituee

Op Valentijnsdag stond Hagenaar Adel K. (23) terecht voor het seksueel uitbuiten van zijn vriendin. Een jaar lang zou hij rijkelijk hebben geprofiteerd van haar inkomsten als prostituee. Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar celstraf. Maar het stel verklaarde elkaar de liefde in de rechtbank. ,,We zijn nog steeds verliefd”, sprak de verdachte.

‘Zet je afvalcontainer buiten krijg je een boete, zet je hem binnen krijg je ook een boete’

Ondernemers op de chique winkelstraat Frederik Hendriklaan in Den Haag mogen hun afvalcontainers voortaan niet meer buiten op de stoep zetten. Anders krijgen ze een boete van de gemeente. Maar als ze het afval in hun restaurant, lunchroom of café laten staan, krijgen ze een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. ,,We zitten helemaal klem.’’

