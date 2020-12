Gemist? Politie beëindigt illegaal feest en virus zorgt voor sociaal ongemak en schaamte

Expat wacht kille Haagse kerst

Vijftig weken in het jaar hebben de meeste Haagse expats het prima in deze stad. Maar de magische weken rond kerst, dan is het tijd om af te reizen naar ouders ver weg, waar volle tafels, versierde bomen en kousen gevuld met cadeaus wachten. Een kerstsprookje dat dit jaar in duigen valt.

Politie beëindigt illegaal feest met honderden mensen in Delft

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beëindigd. Onder een viaduct aan de Rotterdamseweg in Delft hadden waren enkele honderden personen feest aan het vieren.Er zijn meerdere personen aangehouden.

Nico schreef boek over gymjuf die hem misbruikte

Nico Don schreef een boek over zijn Rijswijkse schooltijd. ,,Een gymjuf die naar bed gaat met een jongen is niet minder pedofiel dan een ouwe viezerik die zich vergrijpt aan een meisje.’’

Virus zorgt voor sociaal ongemak en schaamte

Elke dag krijgen duizenden Nederlanders te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Ze lopen het op via hun partner, op een stiekem feestje of doodgewoon tijdens het boodschappen doen in de supermarkt. Toch leidt het tot sociaal ongemak, een stigma of schaamte.

Den Haag krijgt wormenhotel

Den Haag heeft een mondiale primeur, denken ze rondom het Haagse Plein. De buurt neemt volgende week het allereerste mobiele wormenhotel ter wereld in gebruik. En voor de zekerheid: dat is iets positiefs.

