Gemist? Politie herkent verdachte aan ‘dikke billen’ en meerdere dode jan-van-genten aangespoeld langs kust

Corruptie­zaak De Mos dik drie jaar na invallen pas voor de rechter, is dat normaal?

De rechtszaak tegen voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zal pas in 2023 van start gaan, verwacht De Mos’ advocaat Peter Plasman. Is dat normaal in een corruptiezaak die de stad al zolang bezighoudt en de lokale politiek verlamt?

18:02