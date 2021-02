Gemist? Politie houdt 22-jarige Hagenaar aan voor steekpartij en het is druk in natuurgebieden

Paul van Vliet (85) schrijft zich door lockdown heen: ‘Er hangt een vreemde dreiging boven dit land’

Met het schrijven van een boek en veel wandelingen langs de zee heeft Paul van Vliet het afgelopen coronajaar doorstaan. ,,Het stoppen voelde niet eens raar nu ook al mijn oude vakcollega’s zonder publiek zitten”, zegt hij.

Drukte bij natuurgebied Meijendel en Scheveningen

Net als gisteren, trekken mensen vandaag weer massaal de natuur in met dit mooie weer. Het parkeerterrein bij natuurgebied Meijendel in Wassenaar was rond 10.00 uur zelfs alweer vol. Ook in Scheveningen is het inmiddels aardig druk.

Te zien in Den Haag: Geen toerist te bekennen in het grootste bosgebied op aarde

Borealis heet het project waarmee fotograaf Jeroen Toirkens en journalist Jelle Brandt Corstius een portret maken van de noordelijke bossen op aarde. Samen zijn ze groter dan het Amazonegebied, maar veel minder bekend, zo leert hun expositie in Fotomuseum Den Haag.

Deze brandweerduikers deinzen niet terug voor ijskoud water: ‘Je moet er voor gemaakt zijn’

Heel Nederland zag brandweermensen schaatsers redden van het smeltende ijs op de Hofvijver. Het zijn de duikers van Brandweer Haaglanden. Vorige week in actie op het ijs, dit lenteweekend weer in het water.

Jongen zakt op bouwplaats weg in drijfzand

Een jongen is vanmorgen in een benarde positie terechtgekomen toen hij zich op een bouwplaats bij de Treilerweg in Den Haag bevond. De jongen kwam vast te zitten in drijfzand en kon er niet meer zelfstandig uitkomen.

Politie houdt 22-jarige man aan voor steekpartij in woning Van Ruysbroekstraat

De politie heeft vannacht een 22-jarige man uit Den Haag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in een woning aan de Van Ruysbroekstraat. De steekpartij vond gisteravond plaats. Het slachtoffer, een 44-jarige Hagenees, raakte zwaargewond. De persoon werd gestoken nadat er ruzie was ontstaan.

LangeLand bereidt zich voor op ‘Code zwart’: pastores en voorgangers gezocht

Het LangeLand Ziekenhuis heeft alle geloofsgemeenschappen in Zoetermeer gevraagd om geestelijk verzorgers stand-by te hebben voor het geval de derde coronapiek tot ‘Code zwart’ leidt.

Gerard (80) traint voor wereldkampioenschap tennis voor veteranen: ‘Als het doorgaat wil ik winnen’

In Event Plaza traint een fitte tachtiger voor het wereldkampioenschap tennis voor veteranen. Gerard Scholtes weet z’n vrouw op stang te jagen door te zeggen dat hij er nog wel twintig jaar tegenaan kan.

Kind raakt zwaargewond bij aanrijding in Pijnacker

Een kind is zondagmiddag gewond geraakt door een aanrijding op de Wilgenhof in Pijnacker. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, aldus calamiteitenwebsite District8.

