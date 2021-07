Gemist? Politie houdt minderjarigen met vleesmessen aan en organisatoren blijven positief over zomerfestivals

Woontorens tot 240 meter? Drie slanke woontorens, waarvan er één op een Haagse recordhoogte van 240 meter de lucht gaat kussen: zie hier het prestigieuze bouwplan in Laakhavens dat Den Haag in deze woningnood aan 1400 broodnodige woningen moet helpen. Maar na eerdere toezeggingen schrikt het stadsbestuur terug voor het grootse project. En zal de rechter de knoop moeten doorhakken.

‘Ambtenaren mogen geen mini-AIVD zijn’ Delft blijft erbij: ambtenaren mogen voorlopig worden ingezet om Delftenaren op social media te monitoren . Dat terwijl privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt dat het wettelijk echt verboden is dat Delft via nepaccounts gluurt bij inwoners.

‘Gaan er vanuit dat het gewoon doorgaat’ De nieuwe coronamaatregelen zijn een regelrechte ramp voor de evenementenbranche. In Den Haag moesten al meerdere festivals worden gecanceld. Maar hoe zit het met de grote festivals ná 14 augustus? Gaan die nog wel door? Organisatoren zitten met de handen in het haar. ,,Maar we blijven positief gestemd en verwachten dat het alsnog een mooie zomer wordt.’’

Zij slaagden met met vijven en zessen

Examen 2021. Het was me het (corona)jaartje wel. In de media zagen we de bollebozen opduiken, maar het overgrote deel is allang blij dat ze het gehaald hebben. Met vijven en zessen.