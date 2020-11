Gemist? Politie lost schoten tijdens achtervolging en Jurien (30) laaiend om brutale oplichting ‘opa Joop’

Theatervoorstelling

Vier jongens uit de Schilderswijk hebben een theatervoorstelling gemaakt met ervaringen uit hun eigen leven. Vijf uitverkochte opvoeringen in Theater De Vaillant plus een livestream stonden er deze week op het programma. Tot de persconferentie van het kabinet kwam...

Politie lost schoten

De politie heeft na een achtervolging van een automobilist schoten gelost. Het incident speelde zich af rondom de Parallelweg in Den Haag. Een 25-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden.

Overtredingen in avondwinkel

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) heeft in een avondwinkel in Den Haag harddrugs gevonden. De drugs werden afgelopen vrijdag aangetroffen in een avondwinkel in de Haagse wijk Vrederust. Ook zijn er andere vermoedelijke overtredingen geconstateerd.

Tranen in bruidszaak

De bruidsjurken zijn op maat afgespeld en ingenomen. Aangepast op de smaak van de bruid: minder glitters of juist extra kant. Maar menig japon die in het voorjaar of zomer 2020 het middelpunt had moeten zijn van een groots feest, hangt nog steeds in een beschermhoes bij het Bruidspaleis aan de Laan van Meerdervoort.

Laaiend om brutale oplichting

Doe niet open. Laat geen vreemden binnen. Geef nooit je pincode af. Iedereen houdt het zijn of haar ouders voor. Toch zien criminelen kans om argeloze ouderen voor duizenden euro’s op te lichten. Zoals de 81-jarige ‘opa Joop’ op 12 oktober gebeurde.

Coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 8 november.