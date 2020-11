Gemist? Politie maakt eind aan illegaal feest en paard komt klem te zitten op fietsbrug

Paard komt met zijn hoeven klem te zitten op fietsbrug in Naaldwijk

Een paard is vandaag met twee hoeven klem komen te zitten op fietsbrug De Snelbinder in Naaldwijk. Inmiddels hebben hulpdiensten het paard weten te bevrijden.

Politie grijpt in bij illegaal feest in Maasdijk, zo’n 70 jongeren aanwezig in bedrijfspand

De politie heeft vannacht ingegrepen tijdens een illegaal feest in Maasdijk. In een bedrijfspand aan het Honderdland bleken zo’n zeventig feestende jongeren aanwezig te zijn. Van 1,5 meter afstand houden was volgens de politie geen sprake.

Hoe vind je een betaalbare, populaire of duurzame kerstboom?

Sinterklaas trekt door omstandigheden dit jaar iets stiller aan onze huizen voorbij. En dus beginnen veel mensen nu al aan een kerstboom. Wat zijn de populairste bomen, wat kosten ze en hoe houden we het een beetje duurzaam?

Onderbuurman vindt dode man in zijn tuin aan de Jan Wapstraat: ‘Ze misten hem boven niet’

De dode man die zaterdag is gevonden in een achtertuin in de Jan Wapstraat is vrijdagnacht van een bovenverdieping naar beneden gevallen. De onderbuurman vond hem zaterdagmorgen in zijn tuin. ‘Ze misten hem boven niet, dachten dat hij naar huis was’.

Drie weekenden spoor van vernieling door het Zeeheldenkwartier: ‘Ik moet beveiliging inhuren’

Patrick van Aller heeft de offertes voor beveiligers van zijn - gesloten - horecazaak al binnen: 2.500 euro. Hij kijkt met angst, woede en frustratie naar de komende feestmaand nu jongeren al drie weekenden op rij een spoor van vernieling trekken door de wijk. ‘Waar is de handhaving?’

Denise (23) lag op IC door corona en moest acht maanden herstellen: ‘Ik dacht: ik kan dit niet meer aan’

Denise Zwirs (23) uit Kwintsheul kreeg in april corona. Ze kwam op de intensive care terecht en werd acht dagen in coma gehouden. Ze is nog steeds herstellende van die slopende periode. Een speciaal opgericht netwerk van deskundigen helpt haar, en andere ex-covidpatiënten, bij de revalidatie.

Niemand is de baas bij de Haagse VVD en daarom gaat het nogal eens fout bij de partij

Met Boudewijn Revis is hun natuurlijke leider vertrokken en dat merken ze bij de VVD en in het Haagse college. Wie is er nu de baas? Met wie belt premier Rutte als hij de lokale liberalen moet hebben?

