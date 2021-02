Gemist? Politie stuit op illegale kapsalon bij zoektocht naar overvallers en cameraman aangevallen na steekpartij

Nieuwe Erasmusvaart moet Westland en Den Haag droog houden

Met een 3,8 kilometer lange nieuwe waterverbinding wil het Hoogheemraadschap van Delfland de kans aanzienlijk vergroten dat inwoners van Westland en Den Haag-zuidwest ook in de toekomst droge voeten houden. Deze Erasmusvaart moet in 2035 klaar zijn. De aanleg kost tientallen miljoenen euro’s.

Onderzoek naar taaie Haagse parkieten die overleven bij Hofvijver

Vogeltellers gaan de parkietenkolonie bij de Hofvijver volgend jaar onderzoeken. De groep Haagse tropische vogels is volgens de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon) de grootste van Nederland en hun aantal blijft maar groeien, constateert de vogelclub.

Politie stuit op illegale kapsalon

De politie is vanavond op een illegale kapsalon gestuit tijdens een zoektocht naar vier verdachten van een overval op avondwinkel Ela Minimarkt op de hoek van de Jan van Rodestraat en de Beatrijsstraat.

Cameraman en agent aangevallen

Een man heeft vanmiddag een cameraman van calamiteitensite Regio15 aangevallen voor het politiebureau op de Aaltje Noordewierstraat in Den Haag. Ook raakte een agent gewond.

‘Eerst een parkeergarage’

Het gloednieuwe, iconische hotel op het Noordelijke Havenhoofd op Scheveningen mag voorlopig niet open. Er zijn geen parkeerplekken voor de bezoekers van het grote hotel aangelegd. Een oplossing lijkt niet meteen in zicht.

Auto van invalide Ahmed weggesleept: ‘Zo ga je niet met mensen om’

Een nare verrassing voor Ahmed Aarad zaterdagavond. Zijn buren belden om te vertellen dat zijn auto was weggesleept. Het zorgt voor verdriet en boosheid bij de Hagenaar, die aan een rolstoel gekluisterd zit en al maanden strijdt voor een invalidenparkeerplaats. ,,Ik woon nu op een plek waar ik mijn auto niet kwijt kan.’’

Cheyenne (9) rijgt de hele dag kralen voor zieke kinderen

Cheyenne Bol (9) uit Monster verkoopt zelfgemaakte armbanden voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Haar broertje Clay (3) heeft in zijn eerste levensjaar lang in dat ziekenhuis gelegen. ‘In het ziekenhuis zeiden dat het wel bij zou trekken, maar ik vertrouwde het niet.’

‘Ben best cynisch over de Haagse politiek’

Van Kas Naar Kamer | Vijf Westlanders staan te trappelen om naar het Binnenhof te vertrekken. Ze werkten in de kas en gaan nu voor de Kamer. Vandaag: Richard van den Bovenkamp (Code Oranje), Westlander maar nu wonend in Almelo.

Manege Stal Esbi ontsnapt aan ramp

Paardenmanege Stal Esbi is ontsnapt aan een ramp, omdat drie maanden geleden al duidelijk was dat het dak boven de bak voor paardrijles op instorten stond en de boel al op slot ging. Toen de vermolmde platen eerder deze week met een klap naar beneden denderden, was er gelukkig geen ruiter in huis die vermorzeld werd. ,,We hebben op tijd onze verantwoording genomen.”

Actievoerende studenten willen fysiek les

Na elf maanden thuiszitten is voor studenten de maat nu echt vol. Elk met hun eigen hartenkreet in de lucht gestoken voerden er tientallen vanmorgen op het Plein actie voor fysieke lessen. ,,Ik ontmoet haast geen nieuwe, jonge mensen.”

Deze woning ziet zwart van de schimmel

De woning van de Hoornse Lynn van Holsteijn ziet zwart van de schimmel. Niet alleen ziet de benedenwoning er daardoor onaantrekkelijk uit, het zorgt ook voor fysiek ongemak. ,,Wat ik opsnuit, is niet best.’’

Bekijk hieronder de beelden die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.