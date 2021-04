Gemist? Politie treft behoorlijke hoeveelheid zwaar vuurwerk aan en Kijkduinse speelboot keert niet terug

Politie maakt einde aan twee illegale feesten: tientallen feestvierders komen samen in De Lier en Naaldwijk

Tientallen feestvierders zijn gisteravond illegaal samengekomen in De Lier en in Naaldwijk. De politie heeft beide feesten beëindigd. In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er ook al een illegaal feest plaats in ‘s-Gravenzande.

Haagse woonwagenbewoners binnenkort allemaal in rijtjeshuizen? ‘We zijn uit elkaar gedreven’

Rita Lorje (28) weet precies hoe zij wil wonen: .,,De ideale situatie? Een eigen woonwagen. Vrij zijn.” Maar of dat ook gaat lukken is nog maar de vraag. De toekomst voelt namelijk grauw aan voor woonwagenbewoners. Er zijn te weinig standplaatsen, gezinnen trekken gedwongen in huizen en gemeenschappen vallen uit elkaar. De gemeente Den Haag belooft aan de slag te gaan, maar de cultuur verdwijnt langzaam.

Politie treft behoorlijke hoeveelheid zwaar vuurwerk aan in woning aan het Bijvoetplan

De politie heeft vanmiddag een behoorlijke hoeveelheid zwaar vuurwerk aangetroffen in een woning aan het Bijvoetplan in Zoetermeer.

Tientallen mannen hutjemutje op Kaapseplein: ‘Zo raken de ziekenhuizen vol’

Een voetbaltoernooitje op het Kaapseplein zorgde gisteren voor flinke ergernis in Transvaal. Het voetbal trok vele tientallen volwassenen die hutjemutje stonden toe te kijken, zonder zich aan de coronaregels te houden.

Politie treft ‘s nachts explosief aan op het Helena van Doeverenplantsoen en zoekt getuigen

Bewoners aan het Helena van Doeverenplantsoen in het centrum van Den Haag moeten enorm geschrokken zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een explosief aangetroffen voor de deur van één van de woningen. Rond 01.45 uur kreeg de politie een melding binnen, waarna agenten direct poolshoogte kwamen nemen.

Je oude oma moet ook naar ’t strand kunnen

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Parkeren in Scheveningen kost in het hoogseizoen voortaan tien euro per uur. Alleen op die manier is een nieuw verkeersinfarct te voorkomen, zegt de gemeente.

Opnieuw steekpartij op de Velddreef, slachtoffer moet naar het ziekenhuis

Bij een steekpartij op de Velddreef in Zoetermeer is gisteravond een persoon gewond geraakt. De hulpdiensten werden rond 22.00 uur gealarmeerd.

Man uit Pijnacker-Nootdorp is 80.000 euro kwijt door geraffineerde telefoontruc

Een inwoner van Pijnacker-Nootdorp raakte ruim 80.000 euro kwijt door een geraffineerde telefoontruc. Hij werd gebeld door een man die zich uitgaf voor een medewerker van een bankhelpdesk. Zijn boodschap: de bankrekening van de man was gehackt en hij moest per direct het gehele saldo overmaken naar een ‘veilige kluisrekening’ van de bank.

Babyboom door lockdown? In andere gemeenten wel, maar niet in Zoetermeer

In tegenstelling tot in andere gemeenten is in Zoetermeer géén sprake van een babyboom. In januari werden zelfs minder baby’s geboren in de stad. De afgelopen twee maanden is er slechts een lichte groei.

Kijkduinse speelboot is ‘onveilig’ en keert niet terug: ‘Gemiddelde Duitser zal ’m ook nog wel kennen’

De iconische speelboot keert niet terug in de grondig vernieuwde badplaats Kijkduin. Atlantis is ‘onveilig’ en verdwijnt definitief in een opslagdepot. ,,Je kan ze moeilijk met een helmpje op de speeltuin in sturen.”

Nieuwe Kerk heeft geld nodig en gaat voor extra ruimte, naast uitbreiding koninklijke grafkelder

Er is groen licht voor de uitbreiding van de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk. Dat gaat rond de 4 miljoen euro kosten, opgehoest door een rijksbijdrage (3,6 miljoen) en het Koninklijk Huis (4 ton). Tegelijkertijd onthult directeur Wilco Blaak van de Nieuwe Kerk dat er toch gekeken wordt naar uitbreiding met een ‘commerciële’ ruimte. ,,Broodnodig om voldoende inkomsten te blijven krijgen.”