Gemist? Politie wil einde aan zwijgcultuur rond oud en nieuw in Westland en ziekenhuizen stellen operaties uit

Nog meer operatiekamers dicht vanwege corona

Het HMC in Den Haag sluit maandag vier operatiekamers extra en belt geplande operaties af. Door het hoge aantal opgenomen coronapatiënten zijn meer artsen en verpleegkundigen nodig voor Covid-patiënten. ‘We zouden het liefst elke patiënt willen helpen, maar we zitten aan onze grenzen.’

‘Het voelt vertrouwd’

Eljero Elia is weer contractspeler. De 34-jarige aanvaller, die in 2010 nog de WK-finale speelde, zat zonder werkgever sinds zijn contract bij FC Utrecht afgelopen zomer werd ontbonden. Nu is hij terug bij ADO Den Haag, de club waar hij zijn imposante carrière begon. ,,Ik hoop iets toe te kunnen voegen. Met mijn spel en met mijn ervaring.”

Een van de laatst overgebleven clubs in Delft sluit de deuren

Opnieuw verliest Delft een markante uitgaansgelegenheid. Club Ciccionina aan de Kromstraat heeft de deuren gesloten. De plaatselijke politiek roept om actie. ,,Als we niks doen is er straks helemaal geen nachtleven meer.”

‘Talent wordt hier schaarser’

Nu de arbeidstekorten in Nederland groter zijn dan ooit en vacatures niet kunnen worden ingevuld, gaan steeds meer werkgevers over de grens op zoek naar personeel. In sectoren als transport en de landbouw is het al jaren gangbaar om lageropgeleide werknemers uit andere landen te halen, maar bedrijven in Life Sciences & Health, High Tech en Maritiem gaan nu ook op zoek naar hoogopgeleid talent in het buitenland.

Politie wil einde aan zwijgcultuur rond oud en nieuw

Vechtpartijen, gevaarlijke brandjes en hulpverleners die worden bestookt met levensgevaarlijk vuurwerk. Het is een doemscenario dat tot verdriet van menigeen al regelmatig realiteit is geworden tijdens de jaarwisseling in Westland. De teamchefs Robin Zwarts en Dick van der Ende van de politie zetten dit jaar alles op alles om deze spiraal te doorbreken. ,,Maar daarvoor hebben we ook de hulp van Westlanders nodig.”

Zo hannesen theaters, bioscopen en clubs met de regels

De popcornmachine in de bioscoop gaat om acht uur ‘s avonds uit en in het theater krijg je bij binnenkomst een drankje dat je in de zaal moet opdrinken. De nieuwste coronaregels zorgen voor veel gehannes bij het uitgaan, maar iedereen maakt er maar het beste van. Beter dit dan weer een avond Netflixen.

‘Hij wil met kerst op vakantie’

Ze zijn al vrijgelaten uit voorarrest, maar dat gaat vijf leden van de vermeende Haagse drugshandelfamilie A. niet ver genoeg. Ze willen onderling weer contact kunnen hebben en tijdens kerst op vakantie naar het buitenland.

Uitstapje in natuur komt kajakker en kitesurfer duur te staan

Een uitstapje in de natuur kan een prijzige aangelegenheid zijn als je niet goed oplet. Dat ondervonden een kajakker uit Rijswijk en kitesurfer die bij het Haringvliet en de Slikken van Voorne in verboden (stilte)gebieden zouden zijn gekomen. Beide sportievelingen meenden dat de boete van honderden euro’s onterecht was. Zij stapten naar de rechter.

Voor Noa (16) was de klimaattop in Glasgow ook een buitenkansje

De Zoetermeerse Noa (16), bezocht met tientallen andere jongeren de klimaattop in Glasgow. Terwijl de wereldleiders binnen een moeizaam akkoord smeedden, liep zij buiten met leeftijdsgenoten een indrukwekkende klimaatmars. ,,Soms verlies je hoop.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

