Gemist? Portiekplassers teisteren Laakkwartier en Haagse trouwfotograaf mag zich rekenen tot wereldtop

Nood is hoog bij HMC

Vijf van de zeven extra ic-bedden waarmee HMC maandag is opgeschaald om de intensieve zorg te geven aan corona- en kankerpatiënten, mensen met herseninfarcten en slachtoffers van ongelukken, zijn al bezet. Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf vraagt voor de tweede keer dringend om hulp, ook bij de zorgverzekeraars.

Tientallen Britten op weg naar Nederland door Marechaussee onderschept

Meer dan dertig Britten zijn al sinds 1 januari door de Koninklijke Marechaussee tijdens grenscontroles op luchthaven Schiphol en in de haven van Hoek van Holland geweigerd.

‘Westlandse drugshandelaars’ blijven verdacht van grote rol criminele organisatie

Naaldwijker Anton W. en ’s-Gravenzander Huibert R., verdacht van drugshandel, hennepteelt, wapenbezit en witwassen, zijn in elk geval voorlopig op vrije voeten. Het OM ziet ze desondanks als ‘organisatoren in een criminele organisatie’.

Wilkes dementerende moeder (90) ‘stierf niet aan corona maar door paniek’

De 90-jarige Willemien had corona. Maar dat is niet waar ze aan is overleden, is de stellige overtuiging van dochter Wilke de Werk ,,Uiteindelijk is haar paniek, die ontstond als gevolg van de maatregelen, mijn dementerende moeder fataal geworden.”

Haagse trouwfotograaf Gabriël (36) in top 10

De Haagse trouwfotograaf Gabriël Scharis (36) mag zich in zijn vak rekenen tot de wereldwijde top. Twee van zijn foto’s wonnen afgelopen jaar een prijs en als klap op de vuurpijl staat hij nu op plaats 10 van de wereld.

Portiekplassers teisteren Haags Laakkwartier, Ilona is het zat na glijpartij

De bewoners van het Haagse Laakkwartier klagen over de overlast in hun portieken. Achtergelaten etensresten, dronken mensen en urine, ze treffen bij hun voordeuren allerlei vormen van narigheid aan. ,,Ik sta dan wel gewoon de pies van een ander op te ruimen.”

Poolse automobilist die Naaldwijkse Jim (17) doodreed, blijft vastzitten

Tomasz P., verdacht van het onder invloed dodelijk aanrijden van Naaldwijker Jim Mulder (17), blijft vastzitten. Volgens de rechtbank in Den Haag is er nog steeds sprake van vluchtgevaar én is er kans op herhaling.

Hulp gezocht! Padden gaan paren, maar moeten eerst wel veilig naar de overkant

Het is bijna zover: de padden gaan paren. Maar voordat zij bij hun voortplantingsplek kunnen komen, moeten de dieren vaak drukke verkeerswegen over. Daarom zoekt de Dierenbescherming vrijwilligers om de beestjes veilig aan de overkant te krijgen bij de jaarlijkse paddentrek.

‘Oppassen dat we onszelf niet de put inpraten’

In de traditionele nieuwjaarstoespraak probeert burgemeester Michel Bezuijen Zoetermeerders moed in te spreken. Normaal gesproken wordt de toespraak in het Stadstheater gehouden, maar vanwege corona was het dit jaar via een video.

