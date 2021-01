Gemist? Prijs voor foto van zoektocht naar vermiste surfers en politici verbaasd over parkeerproblemen

Robin Utrecht wint Jos van Leeuwen Publieksprijs met foto van zoektocht naar vermiste surfers

Fotograaf Robin Utrecht heeft met een foto van de zoektocht naar de vermiste surfers in Scheveningen de Jos van Leeuwen Publieksprijs gewonnen. Remko de Waal won de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2020. Op deze winnende foto staat de Tilburgse burgemeester Theo Weterings, die via een ladder bloemen overhandigt aan een bewoonster van een zorginstelling in coronatijd.

Foutje: Den Haag wil toch geen onderzoek naar huizen op zee

Het was even schrikken voor de Haagse voorstanders van rust aan de kust. Maar hun angst voor kustuitbreiding met woningen op zee bleek gistermiddag ongegrond. Den Haag is tegen. Nu, straks en in de verre toekomst, zo liet VVD-wethouder Anne Mulder (stadsontwikkeling) nadrukkelijk weten.

Deze apotheker haalt niet zes maar zéven prikken uit coronavaccin: ‘Elke prik telt in tijd van schaarste’

Joris Uges, apotheker van de ziekenhuisapotheek in het Haagse HagaZiekenhuis, haalt als eerste een extra prik uit een Pfizer flacon met anticoronavaccin. Enorme winst nu elke prik telt. Zijn geheim: een ander spuitje.

Razendsnelle hyperloop

Er komt een onderzoek naar een hyperloopnetwerk voor goederen in de Randstad. Vracht moet in de toekomst vanuit de Rotterdamse haven naar het Westland of naar Schiphol met grote snelheid worden vervoerd in lange buizen.

Politici verbaasd over grote parkeerproblemen in nieuwbouwbuurt

Het CDA in Den Haag is verbaasd over de parkeerproblematiek in het Vermeerkwartier. Bewoners van deze nieuwe buurt in de Schilderswijk, met alleen koopwoningen en duurdere huurwoningen, klaagden gisteren in deze krant dat ze hun auto nergens kwijt kunnen in de avonduren. Bij de bouw van het project zou daar geen rekening mee zijn gehouden.

HTM doet test met bodycam, maar reizigers worden nog niet gefilmd

Haags vervoersbedrijf HTM is gestart met een proef waarbij tien boa-controleurs een bodycam dragen. Tijdens de test worden reizigers nog niet gefilmd, wel wordt gekeken naar het draagcomfort.

Haagse bier Eiber krijgt brouwerij op zesde verdieping

Het Haagse biermerk Eiber gaat bier brouwen op de zesde verdieping van het oude Philipsgebouw. Dat geeft een fantastisch uitzicht en een flinke logistieke operatie. Windkracht 7 maakte dit woensdag een nog grotere uitdaging.

Den Haag opnieuw slachtoffer van verduistering

Den Haag is opnieuw slachtoffer geworden van verduistering. De daders zouden in totaal 627.000 euro hebben gestolen uit een betaalzuil in stadsdeelkantoor Escamp. Een interne medewerker is inmiddels geschorst.

Ophef over sloopplannen

Bewoners van bijna 400 woningen in de Heesterbuurt hebben van woningcorporatie Haag Wonen te horen gekregen dat hun huizen worden gesloopt.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.